NUOVA PESCARA: PRESUTTI (PD), “MUNICIPI NON DEVONO COINCIDERE CON COMUNI, CI SIA PARTECIPAZIONE”

PESCARA – “Se il decentramento ha senso per far sì che nessuna zona venga trascurata e ci sia partecipazione, è sbagliato e pericoloso far coincidere i Municipi con i comuni di origine. Significherebbe ricreare la presenza politica organizzata di ogni dissenso e questo rischia di essere fonte di disgregazione”.

Così il consigliere comunale pescarese del Partito democratico Marco Presutti, a proposito del dibattito relativo ai Municipi che dovranno sorgere nell’ambito della Nuova Pescara, città che nascerà nel 2027 per effetto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

“Nel disegnare l’idea dei municipi – ne è convinto il consigliere – bisogna pensare alla fattispecie particolare di decentramento, è ovvio che l’avvio di una nuova città, nata attraverso la fusione di tre comuni, oltre a tante opportunità, porterà anche problemi. Ogni decisione che potrà mettere in difficoltà questa o quella parte – osserva Presutti – troverà delle casse di risonanza nei Municipi, se essi rappresenteranno il proseguimento dei vecchi comuni”.

“I Municipi – prosegue – devono mettere insieme delle aree omogenee, ma non devono essere i risultati dell’eredità del passato. Li immagino omogenei sul piano della popolazione, dei territori e delle criticità da affrontare. Bisogna però evitare che siano l’eredità storica dei comuni e agenti disgregatori di una fusione che all’inizio non sarà semplice”.

“Non si può fare una fusione e mantenere in piedi coloro che l’hanno costituita, è una cosa che vogliono coloro che sono contrari al progetto della Nuova Pescara, i quali, in questo modo, si tranquillizzano. Se si dovesse procedere in questa direzione – ribadisce infine Presutti – è evidente che si creerà un conflitto che, invece, va evitato”.