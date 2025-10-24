PESCARA – “Difficoltà per procedere nei tempi già indicati al progetto di fusione tra le città della provincia di Pescara”.

Per questo i sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, Carlo Masci, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli, hanno presentato un documento tecnico al presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, esponendo le diverse criticità di un percorso complesso.

“Fermo restando il mantenimento del raggiungimento dell’obiettivo finale della fusione nel 2027, gli amministratori dei tre Comuni hanno chiesto una ulteriore riflessione alla Giunta e al Consiglio regionale, perché si possa ipotizzare un diverso percorso per arrivare alla fusione, alla luce dei servizi che dovranno essere unificati nel 2026, servizi più complessi che si aggiungono ai dieci già messi in condivisione e implementati”, si legge in una nota dello stesso Marsilio.

Sindaci e presidente si sono riservati di incontrarsi di nuovo nelle prossime settimane.

Alla riunione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di FI, i presidenti dei tre Consigli comunali e i consiglieri regionali di maggioranza Luca De Renzis, Leonardo D’Addazio, di FdI, e Vincenzo D’Incecco, segretario regionale della Lega.

Proprio Sospiri, nei giorni scorsi, dopo le numerose sollecitazioni di esponenti del centrosinistra che chiedevano chiarimenti su tempistiche e fattibilità, aveva sottolineato: “Tra due mesi avremo una nuova scadenza e sono certo che le amministrazioni dei tre territori produrranno l’unificazione dei servizi strategici, come la Polizia locale o la gestione dei rifiuti, dimostrando che in Abruzzo è possibile realizzare un cambiamento amministrativo epocale, unico nella storia della nostra Repubblica”. Assicurando: “Per tutti resta fissa e chiara una data, quella dell’1 gennaio 2027 che segnerà la nascita della nuova città che sarà realizzata dagli abruzzesi, pionieri di un progetto-pilota che farà storia e rappresenterà un precedente importante”. (Qui il link)