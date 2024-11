NUOVA PIANIFICAZIONE INTEGRATA IN ABRUZZO: QUAGLIERI,”TRASPARENZA E DIALOGO CON I CITTADINI”

L’AQUILA -Un seminario formativo indirizzato a tutte le strutture regionali e agli enti strumentali, con oltre 100 partecipanti, che hanno assistito al dibattito in tema di Pianificazione integrata e valutazione della performance. Valore pubblico, performance ed organizzazione sono infatti strettamente correlati nel Piano integrato, ad oggi in fase di monitoraggio dopo il primo triennio di applicazione.

L’Assessore regionale Mario Quaglieri intervenuto in apertura: “Crediamo nella centralità dei processi di pianificazione – ha detto – che orientano l’azione dei dirigenti e delle strutture regionali e consentono il dialogo con il cittadino ed il territorio. Progetti e risultati diventano visibili e trasparenti, con l’ausilio del PIAO possono essere comunicati e verificati, in tutte le fasi di progressiva realizzazione.”

Dopo l’intervento del Direttore Fabrizio Giannangeli, focalizzato sulla valenza operativa del ciclo della performance e sulle novità che il nuovo sistema di valutazione apporterà, si è aperta la tavola rotonda, moderata da Lisa Zanardo, Presidente dell’OIV regionale. “Obiettivi sfidanti – ha spiegato la Presidente Zanardo – associati a indicatori di impatto, consentiranno all’Amministrazione regionale di crescere e svilupparsi: tutela ambientale e transizione ecologica, innovazione e digitalizzazione, occupazione e formazione sono fra gli obiettivi strategici per la realizzazione di quel ‘valore pubblico’ che diventa risorsa e benessere per l’utente-cittadino, per le imprese e per il territorio.”

A seguire, le relazione del componente esperto dell’Organismo, Pierpaolo Cinque ad illustrare le recenti delibere ANAC. In chiusura della giornata gli interventi di Francesca Iezzi e di Fabrizio Pieri, dirigenti della Regione Abruzzo.