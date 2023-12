NUOVA PIATTAFORMA PER LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE: SEMINARIO CONFINDUSTRIA L’AQUILA-INPS

L’AQUILA – Si parlerà di “Omnia- Is, la nuova piattaforma per le domande di integrazione salariale”, nel seminario formativo organizzato da Inps Abruzzo e Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno in collaborazione con Ance L’Aquila, Cassa edile e Ordine dei consulenti del Lavoro dell’Aquila.

Il convegno è in programma martedì 19 dicembre, alle ore 10, nell’auditorium Ance, in via Alcide De Gasperi, all’Aquila.

Il programma prevede, in apertura, i saluti istituzionali del direttore regionale Inps Abruzzo, Luciano Busacca, del presidente Giovani imprenditori di Confindustria L’Aquila, Francesco Maiorani, del presidente Ance L’Aquila, Gianni Frattale, del presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia dell’Aquila, Italo Pacitti e del presidente della Cassa edile della provincia dell’Aquila, Tullio Genesio.

A seguire le relazioni tecniche di Maria Sciarrino, direttore centrale ammortizzatori sociali Inps, Fabio Cappello, dirigente area Fondi di garanzia della direzione centrale ammortizzatori sociali Inps e Tiziana Rufo, responsabile elevate professionalità segreteria tecnica della Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Monica Pelliccione. Verranno riconosciuti 3 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro.