NUOVA POSTAZIONE 118 A BAZZANO: ASL L’AQUILA FIRMA CONTRATTO CON ARAP

L’AQUILA – È stato sottoscritto questa mattina il contratto di comodato d’uso gratuito tra la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e l’Agenzia Regionale Attività Produttive (Arap) per gli spazi destinati alla nuova postazione del 118 nel nucleo industriale di Bazzano, all’Aquila.

“Un passaggio atteso da decenni dalla cittadinanza, che permetterà di avviare finalmente il nuovo presidio dell’emergenza-urgenza”, viene sottolineato in una nota della Asl.

Alla firma, per la Asl 1 era presente il direttore generale Paolo Costanzi, insieme al sub commissario Arap Roberto Romanelli, che ha seguito l’iter e ha garantito una risposta rapida nella messa a disposizione degli ambienti.

Costanzi, in sella dal primo settembre, ha ringraziato l’ente regionale “per essersi reso immediatamente disponibile a individuare spazi idonei ad accogliere la nuova postazione del 118, che il territorio attendeva da molto tempo. Un passo decisivo per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza nell’area aquilana”.

Gli spazi concessi, situati accanto al centro vaccinale di Bazzano, ospiteranno postazioni fisse per mezzi e personale del 118. La nuova sede sarà dotata di ambulanze e di personale medico e sanitario dedicato. Dopo la firma, i due rappresentanti – insieme ai tecnici e alle maestranze – hanno effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere, dove sono in corso i lavori di riqualificazione.

L’inaugurazione è prevista a breve.

“Ho voluto immediatamente condividere e supportare il progetto del direttore generale Costanzi, persona di indubbie capacità e concretezza – ha spiegato Romanelli – Con questi progetti Arap dimostra la sua vicinanza non solo alle istanze delle Aziende ma più in generale a quelle provenienti dagli Enti e dai cittadini”.