NUOVA PRESIDENTE AL ROTARY CLUB L’AQUILA: NICOLETTA PROIETTI SUBENTRA A ROSA PERSIA

L’AQUILA – Nuova presidente per il Rotary Club L’Aquila. Sarà la dottoressa Nicoletta Proietti a succedere alla dottoressa Rosa Persia alla guida del sodalizio cittadino. Nel corso del tradizionale “passaggio del martelletto” che si terrà martedì 2 luglio presso Casale Signorini, Proietti sarà quindi proclamata presidente.

Laureata in scienze dell’alimentazione e nutrizione umana, Nicoletta Proietti è docente per Csen e Coni nei percorsi didattici riconosciuti. Tra gli attuali impegni, Proietti è presidente dall’associazione culturale De Historia, personal lifestyle coach I, II e III livello, wellness Representative e personal beauty coach. Dal 1998 tiene corsi in tema di integrazione alimentare. Ricopre, tra gli altri, l’incarico di Smart coach – Fipav (Federazione italiana pallavolo). Componente del consiglio direttivo dell’Associazione Lifestyle, benessere e alimentazione) nel 2015 ha consegnato in Vaticano a sua Santità Papa Francesco la seconda edizione del premio nazionale A.l.b.a. dedicato all’enciclica “Laudato sì”. Impegnata in campo storico/scientifico/letterario, Proietti ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui: “Cucina e tradizione in terra d’Abruzzo” (Fatati, Fagnani, Proietti) per la Pacini editore, “Alimentazione e stile di vita nel medioevo” ” (Fatati, Fagnani, Proietti).

Nell’ambito rotariano, la dottoressa Proietti, socia dal 2016, ha ricoperto all’interno del club aquilano gli incarichi più impegnativi: dalla vicepresidenza alla segreteria alla prefettura. Ha ricevuto nell’anno rotariano 2018/19 il Paul Harris Fellow, prestigioso riconoscimento rotariano che premia chi dimostra passione e lavoro fattivo al servizio della comunità.