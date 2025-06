NUOVA RETE DI SPORTELLI IN ABRUZZO PER STRANIERI E VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

L’AQUILA – È attiva in Abruzzo una nuova rete di sportelli per la presa in carico multidisciplinare di cittadini e cittadine di Paesi Terzi vittime, o potenzialmente vittime, di sfruttamento lavorativo. L’iniziativa si inserisce nel progetto SOLEIL Abruzzo – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale, di cui On the Road Società Cooperativa Sociale è capofila del partenariato regionale.

Sono 11 gli sportelli attivi nei Comuni di L’Aquila, Avezzano, Teramo, Alba Adriatica, Chieti, San Vito Chietino, Vasto, Pescara e Montesilvano, grazie alla collaborazione tra On the Road, Fondazione Caritas Pescara-Penne Onlus, Consorzio Officine Solidali e ACLI Pescara.

Ciascuno sportello è gestito da équipe multidisciplinari composte da assistenti sociali, case manager, operatori legali, mediatori interculturali, educatori, insegnanti di italiano e tecnici per l’inserimento lavorativo. Un lavoro congiunto che mira a offrire risposte integrate e personalizzate ai bisogni delle persone, per accompagnarle nel superamento di situazioni di vulnerabilità e nella costruzione di percorsi di autonomia.

I servizi offerti comprendono assistenza amministrativa e legale, orientamento e accompagnamento sanitario, supporto all’abitare, corsi di lingua italiana, attività di empowerment su diritti e doveri, laboratori professionalizzanti, orientamento e inserimento lavorativo. Le azioni legate alla formazione e all’inserimento nel mercato del lavoro sono realizzate in collaborazione con CNA Pescara, Ecipa Abruzzo, Formedil e ACLI Pescara.

“Contrastare lo sfruttamento lavorativo, in un’ottica sistemica e multiculturale, significa promuovere una nuova cultura del lavoro capace di riequilibrare le disuguaglianze insite nella relazione tra parte datoriale e lavoratori e lavoratrici” afferma Matilde Somma, Coordinatrice del Progetto SOLEIL Abruzzo per On the Road, “Lo sfruttamento, infatti, si manifesta quando si concretizza un approfittamento dello stato di vulnerabilità e bisogno, generando assoggettamento. Il progetto SOLEIL mira a contrastare tale asimmetria di potere fornendo strumenti, competenze e conoscenze che permettano ai lavoratori e alle lavoratrici di esercitare il proprio potere contrattuale in modo consapevole e paritario.”

Con l’apertura degli sportelli, prende avvio un percorso condiviso e diffuso sul territorio per promuovere diritti, dignità e possibilità reali di cambiamento.

