L’AQUILA – “Abbiamo portato avanti un grande lavoro apprezzato a livello nazionale, come ci conferma l’interessamento di altre Regioni, e questo convegno sarà l’occasione per far comprendere quali sono i reali contenuti e le novità di una rete ospedaliera che aspettavamo da 20 anni, partendo dalle idee e la progettazione che hanno portato all’approvazione in Consiglio regionale”.

Così il direttore generale della Agenzia sanitaria regionale (Asr), Pierluigi Cosenza, medico aquilano, dirigente della Asl provinciale, nell’introdurre il tema del convegno nazionale “Nuova rete ospedaliera: la svolta in Abruzzo. L’evoluzione della sanità regionale”, in programma il 15 gennaio, dalle ore 9, all’Aquila, nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale.

Parteciperanno ai lavori rappresentanti delle istituzioni locali, parlamentari ed i sottosegretari di Stato, alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, esperti di livello nazionale, oltre ai quattro direttori generali delle Asl abruzzesi.

“Abbiamo organizzato questo evento con la volontà di confrontarci con le istituzioni ed autorità locali – spiega Cosenza -, ci saranno le relazioni dei direttori generali che daranno il loro giudizio e potremo contare sulla presenza di due sottosegretari, Bergamotto e D’Eramo, a testimonianza del notevole interesse che questa nuova rete ha suscitato a livello nazionale”.

“Abbiamo avuto due tipologie di difficoltà in questo piano: una rispetto al Governo, nei tavoli ministeriali, un’altra verso le legittime aspettative dei territori – osserva Cosenza – . Abbiamo dovuto bilanciare queste due esigenze cercando di far capire ai cittadini abruzzesi e ai loro rappresentanti che quanto raggiunto era il massimo che si poteva ottenere e ci ha consentito di arrivare ad una rete ospedaliera che mai era stata fatta prima. Sui vari accorgimenti ci confronteremo con addetti ai lavori ed esperti e questo convegno sarà particolarmente importante proprio verso questa direzione”.