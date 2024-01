“NUOVA RETE OSPEDALIERA: LA SVOLTA IN ABRUZZO”: CONVEGNO NAZIONALE A L’AQUILA. LA DIRETTA

L’AQUILA – “Nuova rete ospedaliera: la svolta in Abruzzo. L’evoluzione della sanità regionale”.

Questo il tema del convegno nazionale organizzato dall’Agenzia sanitaria regionale (Asr) abruzzese che si terrà domani, 15 gennaio, dalle ore 9, all’Aquila, nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale.

Abruzzoweb segue l’evento in diretta streaming.

Parteciperanno ai lavori, tra gli altri, il direttore generale dell’Asr, Pierluigi Cosenza, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, parlamentari ed i sottosegretari di Stato, alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, e all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, oltre a esperti di livello nazionale e ai quattro direttori generali delle Asl abruzzesi.

Il convegno sarà l’occasione per un approfondimento sulla riforma della rete ospedaliera approvata, dopo 20 anni di attesa, dal Consiglio regionale nelle scorse settimane: e questo al termine di un lungo e serrato percorso di confronto con il tavolo di monitoraggio a Roma alla presenza di dirigenti dei Ministeri della Salute e della Economia e Finanze.

Il base all’atto di programmazione approvato, con l’accordo del Ministero della salute, l’ospedale di secondo livello, con tutte le specializzazioni dovrà essere individuato entro 36 mesi, ma si confida in una revisione dei troppo rigidi criteri imposti dal Decreto 70 del ministro Beatrice Lorenzin. La nuova rete prevede intanto per i quattro ospedali di L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo la funzioni hub per le reti tempo dipendenti (rete stroke, politrauma e trauma maggiore, rete emergenze cardiologiche estese), 4 ospedali di primo livello (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); 6 ospedali di base (Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant’Omero); 2 presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso (Castel di Sangro e Atessa).