NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A CERCHIO, INAUGURAZIONE CON MINISTRO BONETTI

CERCHIO – Il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti in Abruzzo per l’inaugurazione della nuova scuola elementare di Cerchio-Aielli (L’Aquila), l’istituto comprensivo “Fontamara” in località Giardino.

Domani lunedì 6 settembre, alle 15, per l’occasione saranno presenti il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Americo Di Benedetto, l’assessore della Regione Abruzzo Guido Liris, l’onorevole Camillo D’Alessandro, la dirigente scolastica Maria Gigli, i sindaci e i docenti del territorio.