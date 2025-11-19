NUOVA TAPPA DI DIGITAL CIVES A SULMONA: SCOCCIA, “IN LOTTA CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO”

SULMONA – Questa mattina il Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona (L’Aquila) ha ospitato una nuova e partecipata tappa di DigitalCives, il progetto regionale dedicato alla cittadinanza digitale e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Un’iniziativa che coinvolge scuole, istituzioni e famiglie in un percorso di formazione mirato a promuovere un uso consapevole, responsabile e creativo del web e delle tecnologie.

La Vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Marianna Scoccia ha aperto la giornata rivolgendosi agli studenti delle scuole superiori, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con i giovani: «Entrando in teatro ho incrociato gli sguardi curiosi di tanti ragazzi. È lì che la cittadinanza digitale smette di essere una parola astratta e diventa vita quotidiana: nelle chat, nei social, nei video e nelle scelte di ogni giorno».

DigitalCives, promosso dal Corecom Abruzzo insieme all’Ufficio Scolastico Regionale e al Consiglio Regionale Abruzzo, rappresenta — ha ricordato Scoccia — «un percorso fondamentale per prevenire bullismo e cyberbullismo e per accompagnare i giovani verso un uso sicuro e consapevole della rete». La Vicepresidente ha inoltre voluto rimarcare il ruolo decisivo delle istituzioni scolastiche e territoriali, ringraziando l’Ufficio Scolastico, le dirigenti scolastiche e il Corecom Abruzzo «per il lavoro costante su un tema centrale nella quotidianità dei nostri studenti».

Nel suo intervento, Scoccia ha evidenziato come oggi la cittadinanza non si esprima soltanto nei luoghi fisici, ma anche nello spazio digitale: «Siamo cittadini quando navighiamo, quando commentiamo un post, quando inoltriamo un contenuto o utilizziamo un’app. Ai ragazzi ho voluto dire che non siamo qui solo per raccomandare prudenza, ma per invitarli a essere protagonisti di una rete più sicura, che unisce e non divide, che non umilia ma valorizza ogni persona».

La Vicepresidente ha concluso sottolineando il valore strategico dell’iniziativa: «DigitalCives è un investimento sul futuro delle nostre comunità. Ringrazio le scuole e soprattutto i ragazzi, invitati a vivere questa giornata con curiosità, a porre domande e a portare a casa strumenti utili per la loro vita quotidiana».

L’incontro di Sulmona conferma l’impegno delle istituzioni regionali nel costruire una comunità educante capace di accompagnare i giovani verso una vera cittadinanza digitale consapevole, uno dei pilastri della società di domani.