NUOVA VISITA DELLA AMBASCIATRICE DELLA LITUANA A PESCARA PER PROMUOVERE SCAMBI CULTURALI

PESCARA – Nuova visita, questa mattina, a Pescara, dell’ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviené. Un ulteriore segno di attenzione per l’Abruzzo e per la nostra città da cui parte, due volte alla settimana, un volo aereo per Kaunas (seconda città per importanza del Paese baltico) che registra oltre il 90 per cento di occupazione dei posti passeggeri.

L’ambasciatrice ha incontrato il sindaco, Carlo Masci, e il vice sindaco e assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, con il dirigente Luca Saraceni, ed era accompagnata dall’addetto culturale dell’ambasciata e dalla direttrice della Galleria dei quadri di Vilnius, parte del Museo nazionale d’arte della Lituania Aistė Bimbirytė.

Il console onorario in Abruzzo della Repubblica di Lituania, Maurizio Cocciolito, era rappresentato da Federica Leone. La delegazione lituana ha incontrato anche i responsabili del Museo dell’Ottocento Fondazione Di Persio-Pallotta di Pescara, per una serie di scambi culturali che, avviati in occasione della precedente visita di giugno, si stanno realizzando e concretizzando in questi giorni. Durante il soggiorno a Pescara saranno mostrate le ricchezze dei diversi musei cittadini. “Sono venuta a Pescara qualche mese fa per l’inaugurazione del volo tra Pescara e Kaunas, la seconda città della Lituania, e oltre a questo scambio aereo abbiamo anche tantissime idee per avviare degli scambi culturali e oggi siamo qua, con la mia squadra di Vilnius e i rappresentanti della Galleria Nazionale, per lavorare con il Museo dell’Ottocento. L’intenzione è di avviare un bellissimo progetto di scambio tra le due istituzioni culturali e sono sicura che avremo altre belle idee”, ha detto Kreiviené.

“Abbiamo parlato con il sindaco, registrando che anche Pescara punta tanto sull’arte contemporanea. Noi, in Lituania, siamo davvero molto avanzati in questo ambito per cui si può pensare anche ad altri progetti sull’arte contemporanea”, ha concluso. “Il volo è stato preziosissimo per noi, ma anche per Kaunas, perché viaggia ogni volta pieno al 90% tant’è che c’è anche il volo invernale”, ha detto Masci. “In questo ambito nascono idee, nascono iniziative dal punto di vista culturale, perché la nostra città ha tanti musei e vogliamo veramente instaurare un rapporto strettissimo con la Lituania soprattutto in questo ambito, perché il Museo nazionale di Vilnius è molto importante e questi scambi fanno crescere la città. Mi fa piacere che Pescara possa espandere le proprie attività anche fuori dall’Italia in maniera concreta dal punto di vista culturale”.

Il volo è stato attivato il 4 giugno. Sono due i voli a settimana (martedì e sabato in estate e mercoledì e sabato in inverno): in totale i passeggeri sono stati 18.839 per un totale di 112 movimenti con un riempimento dell’89%.