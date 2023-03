NUOVE AREE GIOCHI E PARCHI AD AVEZZANO: PREVISTI 7 INTERVENTI TRA RIQUALIFICAZIONI E COSTRUZIONI

AVEZZANO – Novità importanti sui parchi gioco cittadini, ad Avezzano, dove l’amministrazione comunale fa scattare l’operazione restyling e, soprattutto, un piano di nuove aree dedicate ai più piccoli. Sette interventi in totale, già programmati e finanziati, con cantieri che partiranno subito e dettagli che verranno illustrati in conferenza stampa giovedì 6 aprile a palazzo di città.

Non solo sport, ma anche incontro e divertimento sicuro per gli interventi di rigenerazione e riqualificazione dei parchi esistenti che riguarderanno Piazza Torlonia, San Pio X e Paterno, dove l’amministrazione metterà mano all’integrazione dei giochi, alla sostituzione di quelli danneggiati e alle pavimentazioni anti caduta. Per Antrosano, inoltre, è previsto anche il rivestimento del campo di basket. Ma la vera novità sono i quattro parchi nuovi (più ampliamento Dinopark), originali, tematici e inclusivi, aperti alle esigenze di tutti, in cui troverà spazio un parkour, il percorso acrobatico ad ostacoli da affrontare in velocità, e un’arena polisportiva (calcetto, basket), anche se l’ente sta anche valutando in alternativa un vero e proprio parco sensoriale.

Questi i luoghi identificati per l’ubicazione delle nuove strutture ricreative: Via Ugo la Malfa, pineta, via Cavalieri di Vittorio Veneto (nell’attuale parco recintato) via Calascella, Dino Park. Particolare attenzione verrà dedicata all’inclusività: l’amministrazione vuole realizzare spazi fruibili, accessibili, tali da spalancare le porte a tutti i bimbi. Discorso a parte per Via Calascella. Il nuovo parco potrebbe trovare collocazione qui, perché la zona è del tutto priva di spazi aggregativi per le famiglie.

In municipio si stanno verificando le ultime carte relative ad un’area ritenuta idonea e nei prossimi giorni ci sarà l’ok definitivo. Per il dinopark invece si punta, al raddoppio. La nuova area realizzerebbe un ampliamento dello spazio con attrezzature per lo sport ed il benessere. Tempo fa, è stata portata a termine, con gli uffici tecnici, una ricognizione puntuale di tutti i parchi esistenti con una mappatura aggiornata del loro stato dell’arte, per testare il livello di manutenzione e verificare la condizione di giochi, pavimentazione e istallazioni. Ora, l’amministrazione ha messo sul piatto 300 mila euro di fondi propri per l’operazione restyling.

La direzione presa è quella di un’Avezzano a misura di bambino come spiega la consigliera Federica Collalto: “prosegue l’impegno a favore dei cittadini più “giovani”, si è ritenuto doveroso, dopo aver concluso il piano “Scuole Sicure”, dare attenzione alle aree di intrattenimento. I giochi obsoleti o danneggiati verranno sostituiti con strutture nuove e originali e con la totale messa in sicurezza delle aree già destinate al tempo libero dei bambini per un piano che prevede tanti spazi realizzati ex novo” Stessa lunghezza d’onda per la collega Concetta Balsorio che aggiunge “l’amministrazione presenterà in conferenza stampa giochi a tema, accattivanti e sicuri e collocati nelle varie zone della nostra città. ci auguriamo che tutti possano considerarli e conservarli come un. patrimonio collettivo”