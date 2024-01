NUOVE CORSE TUA STAZIONE VASTO-SAN SALVO: MARCOVECCHIO, “RISULTATO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO”

VASTO – “Grazie ad un attento progetto di razionalizzazione di alcune corse regionali, si arricchisce l’offerta ferroviaria della TUA che punta ad essere sempre più capillare e completa nelle varie fasce orarie della giornata, andando a colmare alcuni vuoti temporali in termini di servizi offerti all’utenza”.

Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Trasporti della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio.

“La TUA, infatti, ha attuato un piano di ottimizzazione dei propri servizi ferroviari, con l’obiettivo di fornire nei giorni feriali un’ulteriore offerta di mobilità all’utenza che si sposta principalmente sulla direttrice Pescara-Vasto e viceversa. Vengono implementate, così, le seguenti corse regionali: il treno 23905, che parte da Teramo, avrà ora come capolinea la stazione di Vasto-San Salvo; il treno 23918, invece, assicurerà un nuovo servizio nella fascia mattutina, atteso che fino ad oggi detta fascia risultava scoperta, anche da parte di Trenitalia. Partirà, quindi, una nuova corsa da Vasto-San Salvo per raggiungere la stazione di San Benedetto del Tronto”.

“Un’altra significativa novità – precisa Marcovecchio – è quella della fascia pomeridiana, in un range temporale nel quale la richiesta di mobilità è particolarmente alta. Infatti, un’ulteriore corsa partirà dalla stazione di San Benedetto del Tronto e arriverà fino a Vasto-San Salvo. Lo stesso treno ripartirà subito dopo dalla stazione di Vasto-San Salvo per raggiungere quella di Pescara. In definitiva: grazie alla TUA, più corse e più servizi, sia nella mattinata che nel pomeriggio, da e per la stazione di Vasto/San Salvo”.

“Voglio ringraziare – conclude Marcovecchio – il dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo e la divisione ferroviaria della TUA per aver accolto le mie sollecitazioni e disposto ulteriori servizi per l’utenza, che si traducono in un risultato decisamente strategico per i nostri territori.”

