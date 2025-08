NUOVE DONAZIONI CARCERI CHIETI E PESCARA: SCALERA, “SOLIDARIETA’ ABRUZZESE CONTINUA A FARSI SENTIRE”

PESCARA – Prosegue con grande concretezza la risposta della comunità abruzzese all’appello della garante regionale dei detenuti, Monia Scalera.

Come si legge in una nota, oggi, grazie all’intermediazione dell’avvocato Goffredo Tatozzi, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, sono stati consegnati due congelatori a pozzetto, sette ventilatori a pale da soffitto e tre biliardini professionali alle case circondariali di Chieti e Pescara.

Una lavatrice a grande carico è stata inoltre donata da un professionista di Pescara e il Formedil Chieti Pescara ha contribuito con 10 bidoni di vernice per ridipingere il reparto sanitario del carcere di Pescara.

“Ringraziamo, con profonda gratitudine, i donatori – alcuni dei quali hanno scelto di rimanere anonimi – per la loro generosità e attenzione concreta verso chi è ristretto e chi lavora negli istituti penitenziari – dichiara Scalera – L’Abruzzo sta rispondendo in maniera egregia. E non finisce qui: sono già in arrivo nuove donazioni per gli istituti di Sulmona e Lanciano. Ma non possiamo fermarci: c’è ancora tanto da fare, perché il miglioramento delle condizioni detentive e di lavoro nelle carceri è un dovere collettivo, un atto di civiltà che interpella tutti. Continuiamo insieme questo percorso di responsabilità e umanità”.