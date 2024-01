“NUOVE EVIDENZE NELLA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA”: SPECIALISTI A CONFRONTO A FRANCAVILLA

FRANCAVILLA – Si è tenuto nell’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare(Chieti), il convegno annuale dal titolo “Nuove evidenze in gastroenterologia pediatrica”, responsabili scientifici dr. Giuliano Lombardi, già Direttore UOC Pediatria e dr. Maurizio Aricò, Direttore UOC Pediatria ASL Pescara. L’evento è promosso con il patrocinio dell’Associazione Due Ali per Pescara, della ASL di Pescara, della Società Italiana di Pediatria e della Società di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica L’evento è stato introdotto dai saluti dell’Assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì e del Direttore Sanitario della ASL di Pescara dr. Rossano Di Luzio, che ha sottolineato l’importante lavoro svolto negli ultimi 25 anni dalla UOC Pediatria per la cura delle patologie gastroenterologiche pediatriche. In riferimento agli ultimi due anni, nel 2022 sono stati visitati 622 pazienti in prima visita e sono state effettuate oltre 100 procedure operative tra gastroscopia e colonscopia. Nel 2023, 540 prime visite e circa 150 tra gastroscopie e colonscopie.

Questa attività, insieme all’acquisizione di nuovi strumenti diagnostici e ad un’attività scientifica ed assistenziale di elevato livello, spiega e motiva l’incontro odierno, che vede i due Direttori della UOC Pediatria, prima Giuliano Lombardi e oggi Maurizio Aricò, responsabili scientifici del Convegno. Insieme, vogliono consolidare il significato e il valore di una collaborazione consolidata con il territorio. Nel corso del convegno, in cui sono intervenuti illustri specialisti della Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica in Italia, a testimoniare la loro vicinanza alla Pediatria pescarese che è cresciuta progressivamente nel panorama nazionale, sono state affrontate patologie di grande rilievo quali le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, la Malattia da Reflusso Gastro Esofageo (RGE), la gestione nutrizionale del bambino con bisogni medici speciali ed ancora i Disordini gastrointestinali funzionali, la Malattia Celiaca, l’Esofagite eosinofila ed interessanti aspetti diagnostici di patologia epatica e pancreatica.

Tra gli argomenti discussi, particolare attenzione è stata dedicata ai protocolli e alle linee guida nazionali, strumenti che la legge Gelli ha riconosciuto come rilevanti per garantire la sicurezza dei pazienti e la tutela degli specialisti ospedalieri. “Le prestazioni di Pediatria e di Gastroenterologia Pediatrica della Asl di Pescara si distinguono per la crescente rilevanza e complessità a favore dei bambini Abruzzesi e non solo”, ha dichiarato il Direttore Sanitario Dr. Rossano Di Luzio.