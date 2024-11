NUOVE FRONTIERE DELLE SUPERFICI E MATERIALI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA: WORKSHOP DI UNIVAQ

L’AQUILA – L’Aquila ospiterà, il 28 e 29 novembre, il Workshop “SUSAMEET: Nuove Frontiere per la Scienza delle Superfici e i Materiali nella Transizione Ecologica,” un evento scientifico di rilievo patrocinato dall’Università dell’Aquila e dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM).

SUSAMEET 2024 mira a valorizzare il contributo della ricerca sui materiali avanzati per affrontare le sfide della transizione energetica ed ecologica.

L’evento, che si terrà presso l’Hotel Canadian, si aprirà con i saluti istituzionali, trasmessi tramite una lettera del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a testimonianza del rilievo nazionale dell’iniziativa. Il workshop, che rappresenta il cuore dell’iniziativa, fa seguito alla Scuola sulla Scienza delle Superfici e le sue Applicazioni, svoltasi dal 25 al 27 novembre, durante la quale studenti e giovani ricercatori hanno potuto approfondire temi legati alle superfici funzionali, alle tecniche avanzate di caratterizzazione e alle applicazioni innovative nel campo dell’ingegneria dei materiali. Il Workshop riunirà ricercatori, esperti e professionisti, nonché stakeholder del mondo dell’industria, per discutere i più recenti progressi nella scienza dei materiali applicati all’energia.

I temi affrontati includeranno lo sviluppo di materiali per l’accumulo e la conversione energetica, tecnologie avanzate per il monitoraggio ambientale, nuovi approcci per la desalinizzazione e il trattamento delle acque nell’ambito dell’economia circolare, e soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e integrare le energie rinnovabili. Durante l’evento, i produttori di strumentazioni scientifiche mostreranno nuove tecnologie attraverso sessioni dimostrative, evidenziando il loro potenziale per aprire nuove prospettive di ricerca nel campo delle superfici e dei materiali avanzati.

Un momento particolarmente significativo del workshop sarà la cerimonia di premiazione, in programma il 29 novembre, durante la quale verranno assegnati premi INSTM a giovani ricercatori fino a 35 anni per i loro contributi nell’ambito della transizione energetica, che hanno lo scopo di valorizzare il talento delle nuove generazioni di scienziati e il loro contributo al progresso della scienza dei materiali.