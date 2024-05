NUOVE INFRASTRUTTURE NEL CHIETINO: L’IMPEGNO DEL SOTTOSEGRETARIO FERRANTE

VASTO – Ha ribadito l’impegno del presidente Marco Marsilio nel campo della modernizzazione delle infrastrutture in Abruzzo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel salutare il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante nell’aula consiliare del Comune di Vasto (Chieti).

La Magnacca ha evidenziato l’importanza della filiera istituzionale con il governo per la crescita e lo sviluppo dell’Abruzzo al fine di ulteriori risorse per gli interventi infrastrutturali in provincia di Chieti per “sostenere l’economia di questo territorio in una visione di modernità” rimarcando la necessità di un ulteriore impegno per la messa in sicurezza della fondovalle Trignina e la Statale 16 nel tratto Vastese.

“‘Questo ci consentirebbe di sottoscrivere un accordo di confine con il Molise per fare massa critica. Intervento che consentirebbe la transitabilità delle merci con il Tirreno e prioritariamente la messa in sicurezza dei nostri cittadini che percorrono più volte al giorno la Statale 650”.