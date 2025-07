NUOVE ISOLE ECOLOGICHE AD AVEZZANO: ECCO TUTTE LE NOVITA’ PER I COMMERCIANTI

AVEZZANO – Un cambiamento significativo è in arrivo per la gestione dei rifiuti nel centro di Avezzano (L’Aquila). L’amministrazione comunale, in collaborazione con Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, ha annunciato l’installazione di cinque nuove isole ecologiche, un passo strategico volto a potenziare il servizio di ritiro “porta a porta” e a migliorare il decoro urbano.

L’iniziativa ha, per ora, carattere sperimentale e punta in prospettiva ad eliminare i contenitori per rifiuti delle attività commerciali dagli spazi pubblici. Le isole ecologiche, i cui oneri di installazione sono a carico di Tekneko, saranno inizialmente dedicate alle attività commerciali del centro della città, in particolare quelle che si occupano di somministrazione di bevande e alimenti.

L’implementazione avverrà per fasi, con l’installazione iniziale di tre isole ecologiche in posizioni chiave: una in via Garibaldi, nei pressi del Tribunale; un’altra nel parcheggio interno dell’ex palazzo Inail, (Palazzaccio); e la terza in via Mazzini, vicino a Largo Merolli. La posizione delle altre due sarà definita in base alle esigenze che emergeranno dopo l’avvio del nuovo servizio.

Nei prossimi giorni, gli operatori di Tekneko effettueranno sopralluoghi nelle attività commerciali interessate, che non saranno solo quelle nelle immediate vicinanze ma potranno anche essere relative a zone più ampie. Questi incontri serviranno a verificare le attrezzature esistenti, a valutare la disponibilità di spazi interni per i contenitori e a fornire indicazioni dettagliate sulle nuove modalità di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche, specialmente per le attività prive di spazi interni adeguati.

“Si tratta di una iniziativa che ha carattere sperimentale perché il nostro obiettivo è verificare sul campo nuove soluzioni e condividerle con chi deve usufruirne”, ha spiegato l’assessore Maria Antonietta Dominici, “che è poi l’approccio che ha portato la nostra città a percentuali così significative nella raccolta differenziata”.

“La nostra missione è migliorare costantemente il servizio di igiene urbana”, ha commentato Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko, “con iniziative come questa si concretizza l’impegno a innovare e a trovare soluzioni che rendano le città più pulite e vivibili. Siamo sempre attenti alle esigenze del territorio e lavoriamo per offrire ai cittadini servizi efficienti e sostenibili”.

L’obiettivo è quello di conciliare le esigenze delle utenze con la volontà dell’amministrazione e di Tekneko di rimuovere i diversi bidoni carrellati attualmente presenti su marciapiedi e altri spazi pubblici nel centro cittadino. Con queste isole ecologiche si farà un passo in avanti fondamentale per un miglior decoro urbano e un servizio di raccolta rifiuti più funzionale ed esteticamente gradevole.