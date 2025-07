NUOVE ISOLE ECOLOGICHE: PARTE LA SPERIMENTAZIONE AD AVEZZANO

AVEZZANO – Mercoledì 30 luglio prenderà ufficialmente il via l’iniziativa sperimentale per l’attivazione delle nuove isole ecologiche destinate alle attività commerciali a somministrazione di alimenti del centro cittadino di Avezzano.

Come già annunciato, il progetto – promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Tekneko – prevede l’installazione di cinque postazioni ecologiche, tre da subito, le altre due nei prossimi mesi, con l’obiettivo di potenziare il servizio di raccolta rifiuti e migliorare il decoro urbano attraverso l’eliminazione progressiva dei bidoni su strada.

A partire da lunedì, gli operatori di Tekneko avvieranno i sopralluoghi nelle attività interessate.

I controlli serviranno a verificare le attrezzature presenti, valutare la disponibilità di spazi interni per i contenitori e fornire indicazioni dettagliate sul nuovo sistema di conferimento.

Il servizio partirà con tre isole ecologiche già individuate: in via Garibaldi (nei pressi del Tribunale), nel parcheggio interno dell’ex palazzo Inail e in via Mazzini (zona Largo Merolli).

“Una iniziativa”, sottolinea in una nota l’assessore Maria Antonietta Dominici, “sperimentale che ha anche una finalità estetica e di decoro urbano, oltre a muoversi verso un ulteriore miglioramento del servizio. Anche in questo caso, sarà fondamentale la collaborazione delle attività coinvolte in questa prima fase”.

Le restanti due saranno collocate in base alle necessità che emergeranno in fase operativa.

“Proseguiamo con un servizio pensato per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali”, spiega il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “si tratta di una risposta concreta per fare in modo che la raccolta porta a porta possa essere sempre più efficiente anche per le attività commerciali che somministrano alimenti”.

“L’amministrazione invita tutte le attività coinvolte a garantire la massima collaborazione durante questa prima fase di attuazione ringraziando fin da ora per la partecipazione all’iniziativa”.