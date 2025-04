PESCARA – “La proposta di atti aziendali sarà oggetto di valutazione da parte del competente Servizio del Dipartimento Sanità, di concerto con l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo. La valutazione in argomento avrà ad oggetto la coerenza della proposta sia alle allegate linee di indirizzo che alle ulteriori linee di attività sanitarie strategiche e vocazionali. Acquisita la positiva valutazione, gli atti aziendali saranno adottati con delibera del Direttore Generale. Un passo avanti per garantire una sanità migliore a tutti i cittadini”.

Lo fa sapere in una nota l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, dopo l’approvazione, da parte della Giunta del documento tecnico “Linee di Indirizzo per la redazione degli Atti Aziendali”, congiuntamente definito dal Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Sanità e dall’Agenzia sanitaria Regionale.

Con questo atto di indirizzo – viene spiegato -, la Regione Abruzzo delinea i principi e i criteri ai quali gli atti aziendali dovranno adeguarsi in materia rispettivamente di Rete ospedaliera e di Rete territoriale ed hanno la finalità di offrire alle Aziende Sanitarie Locali criteri comuni per la stesura dei singoli Atti aziendali.

“Si tratta di un provvedimento molto importante per un migliore funzionamento delle aziende sanitarie”, sottolinea l’assessore Verì.

“L’atto aziendale è lo strumento strategico per la definizione dell’assetto organizzativo dell’Azienda e descrive il modello che l’Azienda intende realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e miglioramento continuo dei servizi offerti”.

“In particolare l’atto aziendale è lo strumento per la completa definizione dell’organizzazione aziendale, secondo un’ottica di autonomia del direttore generale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione. Esso non ha in nessun caso funzione autorizzatoria, ma programmatoria”, conclude la nota.