NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RITIRATE CINQUE PATENTI A MONTESILVANO DALLA POLIZIA

MONTESILVANO – A poche ora dall’entrata in vigore delle nuove norme al Codice della Strada, la Polizia Stradale di Pescara ha organizzato un imponente servizio al fine di contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, con l’ausilio di un laboratorio mobile e con la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara.

Il servizio è stato svolto nelle principali aree della movida, e in particolar modo a Montesilvano (Pescara). Ed è stato proprio a Montesilvano che la Polizia di Stato ha ritirato ben 5 patenti di guida ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova etilometrica, nonché al successivo test salivare al fine di accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti.

Per quest’ultima ipotesi, si ricorda che in base alle nuove norme del Codice della Strada, in vigore da oggi, 14 dicembre, non è più necessaria la dimostrazione dello stato di alterazione, ma è sufficiente la semplice assunzione. Il tasso alcolemico più elevato è stato riscontrato ad un uomo di 46 anni, con un tasso alcolico ben oltre il doppio rispetto al limite consentito pari a 1,35 g/l. Sottoposta alla successiva prova salivare, è stato riscontrato positivo anche alle sostanze stupefacenti e in particolar modo cocaina.

Positivo alla cocaina anche un ragazzo di 30 anni, il quale non solo si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma è risultato positivo anche all’etilometro con un tasso di ben 0,96 g/l. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Codice, comprese la sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti. In una sola notte, ben 60 i punti patenti decurtati.

Sanzionati anche 3 conducenti che circolavano senza l’utilizzo di cinture di sicurezza, per loro una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Non è scattata la nuova “sospensione breve” prevista dall’art 218-ter del Codice della Strada, in quanto i conducenti avevano un saldo punto, superiore a 20. Intensificati in questi giorni anche i controlli finalizzati a verificare la presenza delle dotazioni invernali (gomme termiche e/o catene a bordo), ben 4 le infrazioni in un solo giorno.