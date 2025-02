NUOVE POLITICHE AGRICOLE COMUNITARIE E SISTEMA IDRICO: CONVEGNO DI FRATELLI D’ITALIA AD AVEZZANO

L’AQUILA – Le importanti novità in arrivo nelle politiche di coesione comunitarie e le loro conseguenze e opportunità per il comparto agricolo abruzzese nelle aree interne e rurali, le misure da adottare per contrastare le future emergenze idriche, in particolare nel Fucino che rappresenta una delle punte di diamante del settore primario, in Abruzzo e in Italia.

Sono questi i temi che saranno affrontati nel convegno ‘Rafforzamento delle aree rurali nell’UE attraverso la politica di coesione – il sistema idrico in Abruzzo”, organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia che avrà luogo ad Avezzano, venerdì 28 febbraio, dalle ore 16:30 all’hotel Della Piana, in via Tiburtina (km 112,700).

L’evento rientra tra le iniziative promosse da FdI nel territorio regionale su tematiche di sviluppo. In particolare, l’incontro è stato sollecitato al coordinamento regionale dal capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Ricco ed autorevole il parterre dei relatori: gli europarlamentari del gruppo European conservatives and reformists (Ecr), Denis Nesci e Francesco Ventola, il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Guido Quintino Liris e il deputato Guerino Testa, vice coordinatori regionali, la responsabile regionale del dipartimento Agricoltura di Fdi, Ombretta Mercurio e per la Coldiretti, il presidente regionale Pietropaolo Martinelli, il direttore regionale Marino Pilati, il direttore provinciale dell’Aquila, Domenico Roselli.

“L’agricoltura rappresenta un pilastro della nostra regione – argomenta Verrecchia- e il convegno che il mio partito ha inteso organizzare sarà l’occasione per fare il punto sulle iniziative intraprese a livello regionale a sostegno del settore e soprattutto, a livello europeo, sulle novità imminenti contenute nella nuova Pac, la Politica agricola comune. Importante, dunque, sarà la presenza dei nostri europarlamentari, che hanno seguito questi dossier in prima persona”.

Altro tema al centro del dibattito sarà poi quello della crisi idrica, determinata da estati particolarmente siccitose, in una fase epocale di cambiamenti climatici.

“Un problema che ha colpito anche il Fucino – prosegue Verrecchia – dove la priorità è ora quella di garantire un adeguato approvvigionamento idrico per la prossima stagione agraria. Ricordo che siamo già nella fase cruciale dell’acquisizione delle semine e, dunque, dobbiamo offrire garanzie e certezze ai nostri agricoltori. Inutile sottolineare che in questa partita il Fucino deve avere un’attenzione particolare, per l’importanza che riveste nel settore primario, in virtù della quantità e qualità della produzione, per la sua grande capacità di rispondere al mercato e per il Pil che esprime”. Terzo tema che sarà affrontato sarà quello dello sviluppo agricolo nelle aree interne e montane, che, conclude Verrecchia, “devono continuare a puntare, con decisione e con tutto il supporto possibile, sui prodotti di nicchia, tipici e identitari, che hanno un mercato sempre più promettente e rappresentano una risposta allo spopolamento e un volano di rivitalizzazione dell’economia montana”.