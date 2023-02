NUOVE SFIDE COOPERAZIONE: D’ERAMO, “PRIORITÀ È DIFESA NOSTRI PRODOTTI AGROALIMENTARI”

AIELLI – “Le cooperative hanno un ruolo di primo piano nell’economia abruzzese e di tutta l’Italia, in particolare nell’agroalimentare così come nella pesca. La loro forza è nella capacità di fare sistema e anche nell’importanza che hanno sempre dato alla componente umana e sociale e alla sostenibilità”.

Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, nel corso del suo intervento al convegno “Le nuove sfide della Cooperazione”, organizzato ad Aielli (Aq) da Agci Abruzzo in collaborazione con il fondo interprofessionale per la formazione continua Fon. Coop, e il Consorzio Ruini Impresa Sociale.

“Tra le sfide del futuro, che possiamo vincere facendo squadra, c’è anche quella della tutela e valorizzazione del Made in Italy, e di un modello vincente basato sulle eccellenze legate alle nostre terre e sulla forza delle nostre tradizioni. Siamo certi che il mondo della cooperazione avrà grande importanza nel difendere la sovranità agroalimentare e i nostri prodotti dalle pressioni di chi invece vorrebbe portare sulle nostre tavole carne o pesce sintetico e cibi a base di insetti sponsorizzati da lobby e multinazionali. Insieme lavoreremo per far crescere il settore primario e salvaguardare gli asset strategici della nostra economia reale”, ha concluso D’Eramo.