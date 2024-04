“NUOVE SOLUZIONI A VECCHI PROBLEMI”, SEMINARIO GRATUITO A L’AQUILA

L’AQUILA – “Nuove soluzioni a vecchi problemi: networking di idee e di imprese”.

Questo il titolo del seminario gratuito, presentato da Gianluca Bucci, autore di “La Forza dell’Errore” e fondatore di Accademia Italiana Soft Skills, che si terrà mercoledì 17 aprile, dalle 18, presso l’Auditorium Ance all’Aquila.

“Questo appuntamento fa parte di un tour italiano a numero chiuso e rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie competenze trasversali”, spiega in una nota il consigliere comunale Claudia Pagliariccio.

“È sempre un piacere promuovere eventi culturali di questo tipo, che mirano a valorizzare le competenze di coloro che hanno scelto di investire e di rimanere nel nostro territorio”.

Il seminario sarà presentato da un team di professionisti e coach esperti nelle “soft skills”.

L’obiettivo principale è potenziare il benessere organizzativo, misurando, allenando e aumentando le competenze trasversali. Questo riguarda capacità, abilità, atteggiamenti, motivazioni e valori che consentono di ottenere prestazioni lavorative efficaci per professionisti, imprenditori e manager, nonché per le loro organizzazioni. Durante l’incontro, verranno affrontati i sei problemi più comuni nelle dinamiche dei team aziendali e di progetto.

Saranno utilizzati metodi che misurano:

Vantaggi: Definizione strategica dell’organigramma aziendale e relazionale. Processi di potenziamento della produttività e del time management. Comunicazione ecologica funzionale all’interazione dei componenti del team.

Benefici: Ruoli, mansioni e compiti chiari e condivisi. Carta dei valori aziendale come punto di riferimento. Allineamento del team alla mission aziendale. Per partecipare a questo seminario gratuito, vi invitiamo a prenotare il vostro posto e a unirvi a noi per una serata di apprendimento e crescita professionale.

Ci si può iscrivere al corso direttamente dal link https://forms.gle/qgnsE8gXh7Zudh1QA oppure contattando gli organizzatori ai seguenti recapiti:

Telefono (cellulare): +39 347 675 7334 Indirizzo email: [email protected]