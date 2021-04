NUOVE TRIVELLE NELL’ADRIATICO, FORUM ACQUA: “11 POZZI GRAZIE A MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA”

PESCARA – “Il Ministro della Transizione Ecologica (sic!) Roberto Cingolani ingrana la marcia, però all’indietro, puntando sul passato, e cioè sulle fossili, approvando la Valutazione di Impatto Ambientale per ben 11 nuovi pozzi per idrocarburi, di cui uno anche esplorativo. Il tutto nel mare Adriatico (tra Veneto e Abruzzo), nel canale di Sicilia e, a terra, in Emilia Romagna in provincia di Modena. Inoltre, sempre in Emilia, questa volta in provincia di Bologna, ha approvato anche l’avvio della produzione di un pozzo già esistente a metano. Insomma, visti i primi atti ci verrebbe la voglia di battezzarlo noi, però come Ministero della Finzione Ecologica”.

Lo scrive in un comunicato il Forum H2O, il forum abruzzese dei movimenti per l’acqua: “Sono ben 7 interventi presentati negli anni scorsi dai petrolieri delle società Eni (3), Po Valley Operations PTY Ldt (2) e SIAM Srl (2) – scrive ancora il Forum H2O – Progetti che per anni – anche dal 2014 – erano rimasti fermi al Ministero, e che il neoministro Cingolani ha prontamente resuscitato invece di mettere la parola fine in generale ai nuovi progetti fossili. Oltre ai rischi e alle criticità insiti in ogni singolo progetto, per incidenti (recentemente in Croazia una piattaforma si è inabissata per il maltempo, per dire), perdite, scarichi, la cosa grave è che ci si allontana sempre di più dagli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sul clima, che poi a chiacchiere tutti dicono di voler rispettare”.

“Per Cingolani e il Governo Draghi evidentemente l’emergenza non è quella climatica, ma quella di premiare i progetti dei petrolieri – conclude il forum abruzzese – Auspichiamo che questi interventi siano fermati nel prosieguo dell’iter di approvazione, anche se la strada si fa in salita”.