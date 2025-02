NUOVI AUTISTI: SANTANGELO ALL’ASSEMBLEA DELLA CNA,”BOOM DI RICHIESTE SUGLI INCENTIVI REGIONALI”

PESCARA – È boom di richieste dei voucher formativi concessi dalla Regione Abruzzo per favorire l’accesso alle patenti professionali dell’autotrasporto da parte di nuovi autisti: sono infatti già 190, a soli 20 giorni dall’apertura del bando, le richieste pervenute al settore Formazione della Regione.

L’annuncio è arrivato questa mattina dall’assessore regionale alla Formazione, Roberto Santangelo, nel corso della assemblea degli autotrasportatori di Cna Fita Abruzzo tenuta a Pescara, alla presenza del presidente e del responsabile nazionale, Patrizio Ricci e Mauro Concezzi: un incontro che, se da una parte ha avviato un rapporto di stretta e proficua collaborazione con la giunta regionale su aumento della dotazione di autisti, snellimento delle procedure e innovazione dei profili professionali, dall’altra non ha mancato di rappresentare critiche assai severe al governo nazionale, e in particolare al ministro dei Trasporti Salvini: «Su tanti dossier, a cominciare da quello sulle nuove norme introdotte per il codice della strada, non ci ascolta» ha scandito duro Concezzi.

«Si tratta di un risultato importante che fa della nostra regione un vero e proprio modello a livello nazionale, dopo l’esperienza guida del Veneto – ha detto tra l’altro Santangelo a proposito dei voucher formativi – che sta suscitando attenzione anche da parte di altre regioni. Abbiamo messo in campo non una misura gratuita, ma un contributo di 3mila euro destinato a chi crede davvero in questo percorso professionale». «E abbiamo scelto il meccanismo “a sportello” – ha aggiunto – per accelerare i processi di erogazione del milione e mezzo di euro a disposizione: guardiamo con fiducia all’obiettivo dichiarato delle 500 nuove patenti, un numero che in un territorio come il nostro non è poca cosa, venendo incontro a esigenze del mondo produttivo dell’autotrasporto che da anni solleva il problema della carenza di autisti».

La superstrada intrapresa dalla Regione fa però a pugni tuttavia con altre storie di ordinaria burocrazia. Strade tortuose, come ha ricorda il coordinatore regionale di Cna Fita Abruzzo, Antonio Labbate: «Ottima misura, ma adesso occorre intervenire sulle quattro province per unificare i calendari degli esami, sennò si rischia che gli aspiranti autisti debbano attendere mesi e mesi inutilmente».

Richiesta recepita dalla Regione (presente con Santangelo anche la dirigente del settore Formazione, Nicoletta Bucco) che promette di dar vita a tavoli di coordinamento e concertazione su più punti. Nel corso dell’assemblea – coordinata dal direttore regionale della CNA Abruzzo, Silvio Calice – sono stati discussi anche i temi legati al rinnovo del contratto collettivo nazionale della categoria; alle novità contenute nel codice della strada e nella legge di bilancio; ai provvedimenti denominati “Marebonus” e “Ferrobonus”, ovvero gli incentivi destinati a favorire l’integrazione del trasporto su gomma con quello marino e ferroviario.