CHIETI – “I nuovi bandi emanati dalla Regione Abruzzo, su iniziativa dell’assessore Daniele D’Amario, a cui va il plauso per aver cominciato a spendere i fondi della programmazione 2021-2027, rappresentano una grande opportunità di innovazione e crescita anche per le nostre imprese artigiane”.

Così il direttore generale di Confartigianato Chieti-L’Aquila, Daniele Giangiulli, in vista dell’evento “Competitività ricerca e innovazione: le nuove misure della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese”, che si svolgerà ad Atessa, in provincia di Chieti, lunedì 4 settembre, alle ore 17, nel centro congressi Agorà.

Sarà l’occasione per illustrare a tutti i portatori di interesse i due bandi emanati dalla Regione Abruzzo, a cura dell’assessorato alle Attività produttive guidato da Daniele D’Amario, a valere sul programma Fesr 2021-2027, “Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati”, con un budget da 40 milioni di euro, “Sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3Abruzzo 21-27”, con un budget di 27 milioni di euro.

Lo sportello per presentare le domande si aprirà, per il primo bando, il 12 settembre, per il secondo bando, il 19 settembre.

“Apprezziamo molto questo format adottato dalla Regione Abruzzo – spiega ancora Giangiulli -, che si dispiega in incontri pubblici calibrati sulle esigenze delle imprese, volto ad illustrare le opportunità e ad assistere, anche dal punto di vista tecnico, le imprese, al fine di centrare al meglio gli obiettivi. Parliamo di bandi con una portata economica molto interessante, nello specifico delle due misure sicuramente la più importante per le imprese artigiane è quella per il sostegno agli investimenti, perché consentirà di innovare e riconvertire il ciclo di produzione, a tutto vantaggio della maggiore competitività. Il secondo bando, che ha il focus sulla ricerca, è senz’altro tarato sulle esigenze delle imprese di grandi dimensioni, ma nello stesso tempo può rappresentare anche qui un importante stimolo di crescita e di miglioramento del prodotto per le piccole imprese del comparto che rappresento”.

Giangiulli ricorda poi che “stiamo uscendo da un periodo davvero critico, segnato prima dalla pandemia del covid 19, poi dalla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, e ora si aggiunge il problema rappresentato dall’aumento del costo del denaro. Il sistema produttivo regionale abruzzese però sta rispondendo alla grande, grazie anche ai bandi emanati dalla Regione Abruzzo a valere sui fondi europei. Oltre ai due che saranno al centro dell’incontro di Atessa, vanno ricordati, ad esempio, il bando di fine 2022, da 12 milioni di euro a fondo perduto, riservato esclusivamente alle imprese artigiane, e quelli più recenti che sostengono le assunzioni, anche a tempo determinato, sia degli under 36 che degli over 36, con effetti molto positivi sull’occupazione e l’economia regionale in generale”.