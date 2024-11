“NUOVI EROI”: SU RAITRE LA STORIA DI PIETRO LITERIO E DELL’ASSOCIAZIONE “LORENZO NEL CUORE”

L’AQUILA – La storia di Pietro Literio, psicoterapeuta di Atri (Teramo), che ha fondato l’associazione “Lorenzo nel cuore”, un progetto ambizioso che offre visite gratuite per aiutare le persone a prevenire le principali malattie mortali, al centro della seconda settimana di programmazione per la nuova stagione di “Nuovi Eroi”, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la collaborazione del Quirinale, sarà in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20.15 e il sabato alle 20:35 su Rai3.

Sei nuove puntate per raccontare le storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo: eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando così un esempio virtuoso.

Le puntate del sabato, in onda alle 20:35, sono dedicate ai Nuovi Eroi “Young”: giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Tra le storie di questa settimana quella di Simone Baldini (lunedì 18 novembre), l’atleta paralimpico che nel 2023 – quando l’alluvione ha devastato l’Emilia Romagna, è stato in prima linea, insieme a molti volontari, per aiutare le popolazioni colpite a spalare il fango. Il suo gesto fa presto il giro del web diventando esempio di solidarietà e partecipazione civile. C’è poi l’impegno nella ricerca di Giovanni Neri (martedì 19 novembre), il professore di genetica che presiede la Mia Neri Foundation, nata in memoria della nipotina scomparsa a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile, e che ha trascorso gran parte della sua vita all’interno delle università, sempre con l’idea di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della ricerca e del diritto alle cure.

A seguire Pietro Literio (mercoledì 20 novembre), che ha fondato l’associazione “Lorenzo nel cuore”, un progetto ambizioso che offre visite gratuite per aiutare le persone a prevenire le principali malattie mortali. A ricevere l’importante riconoscimento dell’Onorificenza al merito c’è anche Giuseppina Casarin (giovedì 21 novembre), fondatrice e direttrice dal 2008 del coro “Voci dal Mondo” al centro civico di Mestre. Un’esperienza che facilita le relazioni tra persone anche di diversi Paesi, divenendo così esempio di inclusione sociale.

Infine la storia di Marco Randon (venerdì 22 novembre), il fornaio di Mantova che ha intrapreso missioni umanitarie in diverse parti del mondo – dall’Honduras ad Haiti fino al Togo – per preparare e distribuire pane alle popolazioni colpite da disastri e calamità. È una sua iniziativa anche il panificio mobile, che in occasione dell‘alluvione in Emilia Romagna, ha prodotto e distribuito ogni giorno, gratuitamente, fino a 3 quintali di pane e un quintale di focaccia.

La puntata di sabato 23 novembre è, invece, dedicata al giovane Giovanni Prestinice tredicenne di Crotone che – profondamente colpito dal naufragio di Cutro nel febbraio 2023 – con talk, incontri, manifestazioni e reportage, ha cercato di vincere l’indifferenza e sensibilizzare i suoi coetanei, e non solo, sui diritti dei migranti.

In ogni puntata la storia di uno di questi eroi comuni viene raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement.Chiude ogni episodio la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza al Merito Civile svoltasi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella. Un Ordine nazionale, istituito nel 1951, destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari’’.

Rai Approfondimento presenta Nuovi Eroi, un format originale prodotto da Stand By Me. Produttore creativo Simona Ercolani; scritto da Andrea Felici. Produttrice esecutiva Stand by Me Simona Meli; Delegati Rai Mercuzio Mencucci, Maria Laura Ballesio. Regia di Claudio Pisano.

SIMONE BALDINI (lunedì 18 novembre)

Simone Baldini, fin da piccolo, ha le idee chiare: vuole diventare un vigile del fuoco, proprio come suo padre. All’età di 16 anni, però, un virus al midollo spinale gli fa perdere l’uso delle gambe. La vita di Simone cambia drasticamente e, dopo un primo momento di sconforto, capisce che può realizzarsi anche su una sedia a rotelle. Non si pone limiti e diventa un vero atleta, collezionando innumerevoli trofei in diverse discipline. Nel 2023 un’alluvione devasta l’Emilia Romagna e Simone è in prima linea, insieme a molti volontari, per aiutare le popolazioni colpite a spalare il fango. Il suo gesto fa presto il giro del web diventando esempio di solidarietà e partecipazione civile.

GIOVANNI NERI (martedì 19 novembre)

Giovanni Neri è un medico in pensione che per molti anni ha lavorato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Mia è la sua prima nipotina e, a soli 11 anni, le viene diagnosticato un tumore cerebrale incurabile. Il dolore per la sua prematura scomparsa è indicibile, ma Giovanni e la sua famiglia decidono di trasformarlo in un impegno per il futuro di molti altri bambini. Nasce così la onlus “Mia Neri Foundation”, con l’obiettivo di sostenere la ricerca in oncologia pediatrica. Questo importante contributo alla scienza porta Giovanni a ricevere l’Onorificenza al Merito nel 2024.

PIETRO LITERIO (mercoledì 20 novembre)

Pietro, psicoterapeuta di Atri (Teramo), è una persona pacata e introversa, l’opposto di suo fratello minore Lorenzo. Nonostante le differenze, i due condividono un legame profondo. La vita di Lorenzo viene tragicamente interrotta da un aneurisma dell’aorta, in seguito alla negligenza verso i controlli medici per dare priorità agli impegni lavorativi. In suo onore, Pietro fonda l’associazione “Lorenzo nel cuore”, un progetto ambizioso che offre visite gratuite per aiutare le persone a prevenire le principali malattie mortali.

GIUSEPPINA CASARIN (giovedì 21 novembre)

La giovinezza di Giuseppina Casarin è segnata da una forte dicotomia: i solidi valori familiari e lo spirito di ribellione dei movimenti studenteschi degli anni Settanta. La musica diventa la chiave con cui Giuseppina apre un dialogo con il mondo. Diventa insegnante e cantante professionista. Nel 2008, a Mestre (VE), sorgono tensioni tra italiani e i “nuovi cittadini” arrivati con i flussi migratori. Giuseppina, consapevole del potere della musica come ponte, fonda il “Coro Voci dal Mondo”, dove italiani e stranieri imparano a dialogare grazie alla musica.

MARCO RANDON (venerdì 22 novembre)

Marco Randon eredita dal padre l’affascinante arte della panificazione. Dopo aver preso in gestione il forno di famiglia, diventa un imprenditore nel settore. Col passare degli anni, però, si rende conto di aver perso di vista i valori profondi che il pane rappresenta e che suo padre gli ha trasmesso. Per Marco, il pane è un simbolo di fratellanza, unione e comunità, ed è proprio questo che lo spinge a intraprendere missioni umanitarie in diverse parti del mondo. La sua costante dedizione verso i popoli in difficoltà gli vale, nel 2024, l’Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

GIOVANNI PRESTINICE (sabato 23 novembre)

Giovanni Prestinice, un giovanissimo ragazzo di Crotone, viene profondamente colpito dal naufragio di Cutro nel febbraio 2023, una tragedia di cui sente parlare nei telegiornali e che tocca profondamente la sua sensibilità. Nonostante la giovane età, sente di non poter rimanere un semplice spettatore di eventi storici che ritiene evitabili. Con talk, incontri, manifestazioni e reportage, Giovanni sensibilizza i suoi coetanei, e non solo, sui diritti dei migranti. Per il suo impegno, nel 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisce l’attestato di Alfiere della Repubblica.