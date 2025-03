NUOVI MEZZI ELETTRICI TUA: TESTA (FDI), “PASSAGGIO CONCRETO VERSO TRANSIZIONE ECOLOGICA”

PESCARA – “In attesa di vedere operativa la Filovia, quello di oggi è un passaggio molto importante attraverso il quale si concretizza un progetto atteso dal 1995”.

È il commento dell’onorevole di Fratelli d’Italia Guerino Testa in merito alla presentazione dei primi autobus elettrici destinati al nuovo servizio di trasporto lungo l’ex tracciato ferroviario che collega Pescara e Montesilvano.

“Grazie ai nuovi mezzi elettrici che entreranno in azione sull’ex tracciato ferroviario – sottolinea in una nota -, l’intera comunità beneficerà di enormi vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico oltre al miglioramento della mobilità con un sostanziale alleggerimento del traffico cittadino. Si tratta, quindi, di uno step fondamentale per perseguire una reale transizione ecologica e per questo risultato voglio evidenziare l’ottimo lavoro realizzato da Comune, Regione Abruzzo e Tua”.