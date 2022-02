NUOVI OSPEDALI AVEZZANO, LANCIANO, VASTO E 118 L’AQUILA: MARSILIO, “320 MILIONI DISPONIBILI”

L’AQUILA – “Sono stati stanziati 320 milioni di euro per i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto e per la realizzazione della nuova centrale del 118 all’Aquila”, ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio, in conferenza stampa assieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Per Avezzano sono previsti 104 milioni con 245 posti letto di decenza ordinaria e day ospital, Per Lanciano 97 milioni di investimento e 286 posti letto. Per Vasto 111 milioni di euro per 225 posti letto. Oltre alla nuova centrale operativa del 118 dell’Aquila per circa 8 milioni di euro.

“Nonostante l’emergenza covid non abbiano rinunciato a fare una programmazione seria per la sanità, a prescindere dai fondi del Pnnr. Si tratta di fondi dello Stato rimasti fermi troppo tempo mentre gli ospedali invecchiavano. Questi provvedimenti sono coerenti con la rete ospedaliera attualmente in discussione in consiglio. Entro questo mandato avremo finito tutto l’iter ed entro la prossima legislatura regionale si potranno collaudare e aprire tutti e tre gli ospedali: per una sanità moderna ed efficiente che tenga conto di ciò che ci è insegnato la pandemia”.

