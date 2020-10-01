“NUOVI SUCCESSI DALL’EUROPA”: A CHIETI CONFERENZA STAMPA DEL CANDIDATO SINDACO FABRIZIO DI STEFANO, LA DIRETTA

L’AQUILA – È iniziata alle ore 11:30, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, a Chieti, la conferenza stampa “Nuovi successi dall’Europa: altri due progetti approvati”.
Tra i presenti, oltre a Di Stefano, l’archeologa Adele Campanelli e l’Eu Project manager and designer Imma Scognamiglio.
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Pubblicato da Abruzzoweb su Giovedì 1 ottobre 2020