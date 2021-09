NUOVO BASKET AQUILANO, A PALAZZO FIBBIONI PRESENTATO TROFEO DEGLI ANGELI MEMORIA FAUSTO NARDECCHIA

Presentato a Palazzo Fibbioni, al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il 6^ Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia, ormai classico appuntamento di fine estate per tutti gli appassionati sportivi cittadini.

Il Presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, ha illustrato al primo cittadino le modalità di svolgimento dell’evento che vedrà scendere in campo sabato e domenica sul parquet del PalaAngeli la formazione aquilana, la Tiber Roma, la Ubs Foligno e l’Olimpia Mosciano: tre squadre, le prime, partecipanti a livello nazionale nei loro distretti di appartenenza al campionato di C GOLD e una, l’ultima, che è l’assoluta favorita per tradizione e importanza del roster per la vittoria nel campionato di C Silver abruzzese.

Il Sindaco Biondi ha espresso viva soddisfazione per l’organizzazione di un Trofeo che è intitolato alla memoria di tre ragazzi scomparsi durante la notte del terremoto, Davide e Matteo Cinque ed Ezio Pace, e a quella del dirigente sportivo Fausto Nardecchia, figura di primo piano nel panorama dirigenziale calcistico aquilano.

Al Sindaco è stata presentata anche l’attività sportiva generale del club, ripartita già da un mese nello splendido scenario dell’impianto di Sant’Elia dotato anche di due playground open regolamentari nell’area verde esterna, che quest’anno parteciperà a ben 7 campionati federali e che in questi giorni sta facendo registrare numeri da tutto esaurito per quanto riguarda l’attività della Scuola Minibasket L’Aquila, che ha portato già alla formazione di 6 gruppi riservati ai ragazzi da 5 agli 11 anni, per un totale generale ormai di oltre 200 atleti coinvolti.

Il torneo si aprirà con la gara di sabato 25 alle ore 17 tra il Nuovo Basket Aquilano del nuovo coach Simone Stirpe e dei nuovi stranieri, l’argentino Leandro Cecchi ed il lituano Titas Klevinskas, e la Tiber Roma, squadra storica nel panorama cestistico nazionale, a seguire alle 19 il match tra la Ubs Foligno e l’Olimpia Mosciano: domenica 26 con lo stesso orario le finali per il 3^ ed il 1^ posto.

L’ingresso è gratuito, ma nel rispetto dell’attuale normativa anti covid, la capienza è ridotta a 80 spettatori, muniti di green pass, al raggiungimento del numero indicato non potrà più essere consentito l’ingresso.

Per le gare di Campionato verrà a breve presentata, in attesa di decisioni governative sull’aumento del pubblico ammesso, una speciale campagna abbonamento con prenotazione del proprio posto personale.