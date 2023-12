NUOVO BASKET AQUILANO: AL PALA ANGELI ARRIVA LA CRAVER ROMA

L’AQUILA – Torna in casa, su parquet amico, il Nuovo Basket Aquilano in questo appassionante e difficile campionato di Serie B Interregionale. Sarà di scena infatti, in un incontro che si annuncia difficile e incerto per il team del capoluogo, la Carver Roma, domani alle 18 al PalaAngeli Prosolidar.

Il Nuovo Basket Aquilano arriva all’incontro, seconda giornata di ritorno, reduce da due sconfitte in trasferta nelle ultime due prestazioni, a Mondragone e sul campo della capolsita Virtus Roma, che hanno interrotto un momento positivo per i ragazzi di coach Federico d’Addio: una gara contro una formazione ricca di elementi di categoria superiore ed esperti, al momento a quota 12 in classifica contro gli 8 degli aquilani.

Una gara, quella di domani con la Carver, ricca di insidie, ma con il recupero dei due infortunati assenti da tempo, il play Vincenzo Provenzani e Francesco Tuccella, due rientri che fanno ben sperare il pubblico del PalaAngeli Prosolidar che attende di vedere in campo i propri beneamini sugli stessi livelli espressi nell’ultima partita interna chiusa con la vittoria contro una big del torneo, la Stella Azzurra Viterbo.

Sarà il primo di due incontri casalinghi in 4 giorni, considerato che Giovedi 21, alle ore 20.30, nel turno infrasettimanale sarà di scena al PalaAngeli la Fortitudo Isernia, nella rievocazione della gara di finale playoffs della scorsa stagione che riportò L’Aquila a giocare in Serie B a distanza di 30 anni dall’ultima apparizione.

Il presidente del Nuovo Basket Aquilano, Roberto Nardecchia, sulla gara con la Carver: “Contiamo in queste due gare casalinghe a distanza ravvicinata sull’apporto del nostro pubblico, che domani chiamiamo a raccolta al PalaAngeli, per consolidare la posizione nelle prime otto del campionato e poter accedere a fine febbraio nel lotto di quelle che giocheranno per accedere ai playoffs finali per la categoria superiore: un risultato che ci darebbe, al nostro primo anno di Serie Interregionale, la possibilità di regalare agli appassionati cittadini una soddisfazione che tutti speriamo possa contribuire a lanciare ancor di più la pallacanestro di vertice a L’Aquila!”.