NUOVO BASKET AQUILANO BATTE LANCIANO, VITTORIA NELLA PRIMA DI RITORNO

L’AQUILA – Nel girone di ritorno, il Nuovo Basket Aquilano ha superato ieri sera, nel turno infrasettimanale, un coriaceo e mai domo Unibasket Lanciano, continuando a guidare insieme all’ Amatori Pescara la classifica del campionato di C Gold.

Una gara presa in mano da subito dai ragazzi di coach Zubiran che, dopo aver chiuso sopra di 3 i primi 10 minuti, allungavano nel secondo periodo andando al riposo sul + 14.

Terzo quarto un po’ confusionario nelle scelte per gli aquilani, complici anche buoni canestri dei veterani Ucci e Munic, e Lanciano che chiudeva il terzo quarto recuperando ben nove punti di scarto.

Quarto periodo con il Nuovo Basket Aquilano che allungava negli ultimi 4 minuti, chiudendo la gara per la gioia di un pubblico che non finisce di stupire, avendo affollato il PalaAngeli anche di mercoledì alle 20:30!!! Subito in campo il team del capoluogo per la seconda giornata di ritorno, sul difficile parquet dell’Olimpia Mosciano, sabato con inizio alle ore 18:00. Nuovo Basket Aquilano – Unibasket Lanciano 74-65 (23-20, 45-31, 61-56)

Nuovo Basket Aquilano: Mastropietro, Nardecchia M., Aristotile 10, Nardecchia N., Nessi 6, Caldarelli, Miconi, Antonini 13, Tuccella 6, Cecchi 13, Cicivè 17, D’Ambrosio 9 . All. Zubiran, Ass. Gioia Unibasket

Lanciano: Cesarino, Ciaroni, Marinkovic 4, Munjic 20, Ucci 23, Muffa 3, Giampà , Kamatè 4, Cicchetti , Cisse 11. All. Di Tommaso, Ass. Iarlori e Canzano.