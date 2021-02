NUOVO BASKET AQUILANO: DAL 2 MAGGIO LA COPPA DEL CENTENARIO DI C GOLD MASCHILE

L’AQUILA – Si è svolta ieri sera la riunione organizzativa per la Coppa del Centenario, manifestazione di C Gold ideata per celebrare i 100 anni di nascita della Federazione Italiana Pallacanestro, cui prenderanno parte 10 società marchigiane, umbre ed abruzzesi. Al via il 2 maggio Falconara, Osimo, San Benedetto del Tronto, Valdiceppo Perugia, Todi, Assisi, Foligno, Magic Chieti, Vasto e Nuovo Basket Aquilano: a breve il Comitato Regionale Marche diramerà il calendario.

La coppa, che si svolgerà nella speranza che in tarda primavera le condizioni sanitarie legate alla grave emergenza epidemiologica in corso nelle tre regioni coinvolte risultino migliorate, si giocherà in tutte le domeniche di Maggio e Giugno, con una giornata conclusiva in località da assegnare, che coinvolgerà tutte le società in una vera e propria festa del basket, anche con manifestazioni collaterali, per l’assegnazione del Titolo.

Le 10 società partecipanti, che hanno inteso da parte loro, nel rispetto delle libere scelte di ognuno, di preferire questa opzione a maggior tutela della salute dei propri tesserati e delle loro famiglie, hanno ringraziato i Presidenti dei Comitati Regionali Marche, Umbria e Abruzzo che hanno concesso a tutte le 16 società di C Gold di poter liberamente esprimere la propria preferenza: la partecipazione al campionato (in cui scenderanno in campo 6 società abbinate con 5 del Lazio per giocarsi un posto nella prossima Serie B) o alla Coppa, dando in questo modo, verificati i numeri dei club, appuntamento a tutte per la partenza nella stagione 2021/2022, in quello che tutti auspicano possa essere un torneo giocato insieme in una situazione di maggiore tranquillità e migliore tutela per la salute degli atleti.

