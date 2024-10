NUOVO BASKET AQUILANO: DOMANI PRESENTAZIONE FORMAZIONE A PALAZZO MARGHERITA

L’AQUILA – Sarà presentata domani mattina alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Margherita, alla presenza del sindaco della città, Pierluigi Biondi, la formazione del Nuovo Basket Aquilano impegnata nel difficile Campionato di Serie B Interregionale.

Il Nuovo Basket Aquilano, dopo aver riportato nella corsa stagione la città nella cadetteria a distanza di 30 anni dall’ultima apparizione e aver mantenuto questa difficile serie senza eccessivi patemi, si schiera con un roster rinnovato che il club in estate ha formato nella speranza di poter regalare soddisfazioni ai tantissimi appassionati che rendono sempre tutto esaurito il PalaAngeli.

Come sempre gli aquilani si presentano con la consueta combinazione tra giovani provenienti dal proprio floridissimo vivaio (ben 9 su 16 componenti la rosa usciti dai settori minibasket e giovanili) e elementi di esperienza provenienti anche d’oltreoceano, in un mix di forza e atletismo che nelle intenzioni della società potrebbe costituire la giusta miscela per affrontare al meglio un torneo davvero impegnativo.

Il Nuovo Basket Aquilano fa parte infatti della Conference Centro Italia, che nelle due Division raggruppa formazioni di Sardegna, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Campania e Abruzzo, annoverando società storiche del panorama cestistico italiano e città di grande rilevanza.

Nuovo il tecnico: Francesco Barilla, coach calabrese di notevole e comprovata esperienza, proveniente dal Don Bosco Livorno, affiancato da uno staff tutto aquilano, con l’assistente Luca Di Sabbato, il preparatore atletico Cristian Berardi, la fisioterapista Cristina Risetti, il medico sociale Giancarlo Torlone, il medico ortopedico Andrea Fidanza, il team manager Roberto Ciuffini e il Direttore Tecnico del club Paolo Nardecchia.

Nello staff dirigenziale, con il Presidente Roberto Nardecchia, il Direttore Commerciale Fabrizio Ciccarelli, Mauro Tuccella, Dante Elleboro, Marco Visioni, Fabrizio Santomaggio e Luigi Gorini.

Sedici gli atleti che fanno parte del roster: una rosa di livello formata da alcune conferme dei protagonisti che hanno permesso il mantenimento di questa difficile categoria al Nuovo Basket Aquilano, implementati da alcuni importanti arrivi, quali quelli della nuova coppia che presidierà sotto canestro il team, formata da Alessandro Vigori, centro emiliano di 212 cm, con esperienze importanti in categorie superiori e diverse apparizioni nelle nazionali giovanili italiane, proveniente dalla Stella Azzurra Viterbo, affiancato dall’ala forte/centro Alete Ferretti, 1,97 cm, lo scorso anno tra B Interregionale e B Nazionale a Benevento e Pavia. Con loro, nel reparto esterni e regia, sono arrivati Stefan Spasojevic, ala bosniaca di formazione italiana, 200 cm, proveniente da una grande stagione giocata a Benevento in B Interregionale e Francesco Di Paolo, play guardia di 186 cm, atleta teramano messosi in ottima luce lo scorso anno tra le file della Tasp in B Interregionale.

Conferme importanti quelle di altri 2 giocatori non “autoctoni” del gruppo, ma che hanno saputo calarsi nella realtà aquilana mettendo in mostra oltre le proprie doti tecniche quelle di grande identificazione con lo spirito del club e della città: si tratta dell’argentino Leandro “Leo” Cecchi, al quarto anno in maglia biancoblù, uno dei migliori realizzatori dell’intero panorama di B Interregionale della passata stagione e beniamino del pubblico aquilano, e di Francesco Compagnoni, che ha guidato con maestria in cabina di regia la squadra nella seconda parte della scorsa stagione.

A loro si affiancano 3 colonne aquilane, volti noti a cari al pubblico del PalaAngeli, dal capitano Massimiliano Nardecchia, classe 1995 all’undicesimo anno da seniores con i colori biancazzuri, a Francesco Tuccella, classe 2004, e Niccolò Nardecchia, classe 2002, due ragazzi che nella passata stagione si sono imposti come due pedine di assoluto valore per il club.

Sette i giovani elementi provenienti dal Settore Minibasket e poi Giovanile del club, un autentico record a questi livelli, a testimonianza della bontà da sempre espressa dalla società aquilana nella cura dei ragazzi: ci saranno Tommaso Santomaggio, classe 2004, Alessandro Bologna e Gianmarco Cucchiella, classe 2005, Alessandro Bentivoglio e Mattia Pettinari, classe 2006, Pietro Alfonsetti e Stefano Castri, classe 2007.