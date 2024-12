NUOVO BASKET AQUILANO, EMOZIONI FORTI: AL “PALAANGELI” MANDATA AL TAPPETO LA CAPOLISTA CAGLIARI

L’AQUILA – Emozioni forti ieri al PalaAngeli dell’Aquila per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale: con una prova di forte carattere e volontà i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano, dimostrando di non valere assolutamente la classifica attuale, mandano al tappeto la capolista, l’Esperia Olimpia Cagliari, al termine di un match avvincente condotto praticamente dall’inizio alla fine, con una prova corale di alto livello poche volte vista finora e che speriamo possa costituire una ripartenza a caccia delle prime posizioni.

Pur di domenica pomeriggio con anticipo alle 16:00 per permettere il rientro in terra sarda agli ospiti, tantissima gente ha sospinto la squadra, priva di un terminale importante di riferimento come Francesco Di Paolo, a una vittoria che continua a tenere accese le speranze di ingresso al Girone Playoffs, ma che al di là di tutto può diventare, nell’auspicio di tutti, una svolta in una stagione da affrontare con la stessa determinazione e la stessa consapevolezza messa in mostra nel match di ieri.

La chiave di volta dell’incontro, la mossa tattica di una difesa a zona con cui i ragazzi di coach Barilla hanno imbrigliato l’attacco di una squadra dimostratasi, all’Aquila, davvero di alto livello e meritevole del primo posto occupato fin dalla prima giornata, con una prova dell’argentino Giordano che ha suscitato a più riprese gli apprezzamenti del competente pubblico aquilano.

Tutti i giocatori del capoluogo abruzzese scesi in campo, ognuno per il proprio ruolo, hanno dimostrato davvero di valere più dei punti al momento ottenuti in classifica, con prove importanti di chiunque sia sceso in campo, con buoni segnali di recupero fisico dell’argentino Cecchi, reduce da un periodo di inattività per infortunio, e con la conferma partita dopo partita del rendimento continuo del giovane Tuccella, prodotto del vivaio giovanile del Nuovo Basket Aquilano.

N.B.A. L’AQUILA – ESPERIA CAGLIARI: 75-69 (23-18, 35-33, 49-43)

N.B.A.: Bologna, Compagnoni, Spasojevic 14, Nardecchia M., Bentivoglio, Nardecchia N. 6, Vigori 18, Tuccella 19, Cecchi 14, Ferretti 4. All.: Barilla, Ass.: Di Sabbato

CAGLIARI: Manca, Cabriolu 8, D’Elia, Giordano 33, Villani, Thiam 6, Picciau 7, Locci 2, Maresca 8, Corsi, Pili, Sanna 5. All.: Manca.