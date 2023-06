NUOVO BASKET AQUILANO: FIRMATO CONTRATTO PIVOT MICHELE D’AMBROSIO ANGELILLO

L’AQUILA – Ancora un colpo di mercato per il Nuovo Basket Aquilano che si appresta a disputare la Serie B Interregionale continuando ad aggiungere tasselli importanti nel roster che riporterà dopo 30 anni una squadra del capoluogo nella cadetteria.

È stato firmato il contratto che legherà per la stagione sportiva entrante al team aquilano il pivot Michele D’Ambrosio Angelillo, 2.12, nato a Milano nel 1998, che costituirà di nuovo insieme al già confermato Patrisio Cicivè una coppia di torri sotto canestro che gli appassionati del PalaAngeli sperano possano regalare ancora soddisfazioni a tutti.

D’Ambrosio Angelillo, che ha chiuso la stagione a 12.1 punti di media realizzati e quasi sempre in doppia cifra con i tanti rimbalzi presi a partita, è diventato anche lui nella scorsa stagione uno dei beniamini del pubblico, per l’atteggiamento di grande disponibilità, per il carattere dimostrato in campo e per la passione trasmessa sia ai compagni che a tutta la società.

Come si legge in una nota, l’apporto fornito dal ragazzo lombardo alla promozione ottenuta lo scorso maggio è stato di grande spessore, unitamente a un rendimento costante che lo ha visto affermarsi come uno dei migliori pivot dell’intero campionato.

D’Ambrosio era arrivato lo scorso anno a L’Aquila dopo quattro anni nel settore giovanile dell’Armani Jeans Milano, con le finali nazionali Under 17 e Under 19 nel palmares, e le sue stagioni da seniores tra Serie B (Bernareggio), C Gold (Cislago e SocialOsa) e C Silver (Legnano).

Il presidente Roberto Nardecchia dichiara: “non possiamo che dirci tutti contenti per poter vedere ancora con noi nel prossimo anno Michele, un ragazzo che oltre a darci una grande mano per la promozione in B Interregionale, ha saputo calarsi insieme ai suoi compagni non aquilani da subito nella nostra realtà, con forte senso di attaccamento ai colori e diventando un beniamino di tutti, soprattutto dei ragazzi del settore giovanile, per entusiasmo, solarità e disponibilità. Un ulteriore conferma che dà valore al roster che stiamo approntando, cercando nel contempo di mantenere integra quell’alchimia che si era creata nella stagione appena conclusa e che aveva fatto dell’unione dello spogliatoio uno dei nostri punti di forza. ”

D’Ambrosio aggiunge: “Sono molto felice per la possibilità di poter disputare la B con la stessa società con la quale tutti insieme l’abbiamo conquistata sul campo. In una città in cui mi sono trovato davvero molto bene fin dai primi giorni, sentendo sempre accanto a me l’affetto di tutti. Forza L’Aquila!!”.

[mqf-dynamic-pdf]