NUOVO BASKET AQUILANO IN SERIE B: PRESIDENTE NARDECCHIA, “SOGNO CHE SI AVVERA, EMOZIONE GRANDISSIMA”

L’AQUILA – “Stiamo vivendo un’emozione grandissima, che ritengo sia meritata per un gruppo di ragazzi che da fine agosto sta lavorando per questo obiettivo e per regalare alla città e ai tantissimi che ci seguono tanta gioia”.

Così un euforico Roberto Nardecchia, presidente del Nuovo Basket Aquilano, che ha chiuso la serie di Semifinale Playoffs di C Gold battendo anche in casa la Fortitudo Isernia e trascinato dal calore di una città intera riporta il capoluogo in Serie B.

Una moltitudine di appassionati che hanno letteralmente preso per mano i ragazzi aquilani in un PalaAngeli ribollente di passione, entusiasmo e attesa per il ritorno della città dell’Aquila, dopo circa trent’anni, su palcoscenici di assoluto prestigio.

La conquista della Serie B Interregionale ha fatto esplodere la comprensibile gioia di tutti al quarantesimo, al termine di una gara condotta praticamente dall’inizio dai biancoblù aquilani, e nel tradizionale taglio della retina finale il campo si è trasformato in un happening festoso per tutti, con la sfilata dei giocatori, la passerella con i tifosi e i festeggiamenti durati fino a tarda serata.

59-53 il risultato finale di un incontro che i ragazzi di coach Matteo Gioia e del d.t. Paolo Nardecchia hanno approcciato con serenità e determinazione fin da subito, con una grande prova difensiva che li portava sul 18-8 nel primo quarto e poi sul 29-24 all’intervallo.

Terzo quarto con i molisani che mettevano in campo ogni risorsa possibile per rientrare in partita e allungare la serie a gara tre, con punteggio in assoluto equilibrio sul 40-40 tra le due formazioni al 30^ minuto.

Ultimo quarto di adrenalina pura, con il Nuovo Basket Aquilano che dimostrava tutta la voglia pazzesca di non farsi sfuggire di mano l’impresa e allungava finalmente sul + 11 a due minuti dalla fine chiudendo praticamente la gara, nonostante i tentativi di recupero degli ospiti, mai domi fino alla sirena.

Una gioia meritata dopo un campionato vissuto sempre nei piani alti della classifica, a lungo al comando assoluto, e che premia gli sforzi societari in un anno record di partecipazione alle attività con un aumento dei tesserati che ha portato il club ad averne 270 con circa 200 partite ufficiali già giocate nelle varie categorie giovanili e tante altre ancora da disputarne, oltre la solita nutrita partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali.

Questo il roster che ha conquistato la Serie B Interregionale 2023/2024: Massimiliano Nardecchia (capitano), Giulio Antonini (vice capitano), Leo Cecchi, Patrisio Cicivè, Marcelo Nessi, Michele D’Ambrosio, Daniele Aristotile, Francesco Tuccella, Aldo Gatta, Lorenzo Caldarelli, Niccolò Nardecchia, Federico Mastropietro, Andrea Miconi, Tommaso Santomaggio.

Coach: Matteo Gioia, D.T.: Paolo Nardecchia, Preparatore Atletico.: Cristian Berardi, Fisioterapista: Cristina Risetti, Medico Sociale: Giancarlo Torlone, Staff Dirigenti: Roberto Nardecchia (presidente), Mauro Tuccella, Dante Elleboro, Marco Visioni, Fabrizio Santomaggio, Roberto Ciuffini, Elisabetta Larocchia.

Il presidente Roberto Nardecchia nelle dichiarazioni post partita: “stiamo vivendo un’emozione grandissima, che ritengo sia meritata per un gruppo di ragazzi che da fine agosto sta lavorando per questo obiettivo e per regalare alla città e ai tantissimi che ci seguono tanta gioia. Voglio abbracciare ovviamente in primis loro, poi lo staff tecnico e dirigenziale e fare i nostri complimenti agli avversari molisani con cui abbiamo dato vita a confronti sportivi e intensi emotivamente per tutti in questa stagione. Ringrazio tutti coloro ci hanno fatto pervenire in ogni forma di comunicazione i propri auguri, società sportive cittadine, regionali e nazionali, tantissimi tifosi, associazioni, e in particolare il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che è stato accanto alla squadra anche prima della gara finale e a cui i ragazzi doneranno la nostra maglia celebrativa nel corso di una cerimonia a Palazzo Fibbioni organizzata per sabato prossimo.”