NUOVO BASKET AQUILANO: PRESENTATA LA FORMAZIONE DI SERIE B INTERREGIONALE

L’AQUILA – Presentata questa mattina la formazione del Nuovo Basket Aquilano impegnata nel difficile Campionato di Serie B Interregionale, inserita nella Conference Centro Italia, che nelle due Division raggruppa formazioni di Sardegna (proprio domenica il team sarà impegnato sul parquet di Cagliari), Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria, Campania e Abruzzo, annoverando società storiche del panorama cestistico italiano e città di grande rilevanza.

All’appuntamento presso la sala consiliare di Palazzo Margherita, presenti il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore alla Sport Vito Colonna, gli atleti del team, con il presidente Roberto Nardecchia, il coach Francesco Barilla, dirigenti e membri dello Staff tecnico, oltre che diversi consiglieri comunali cittadini e alcuni appassionati.

Il sindaco, nel suo intervento, si legge in una nota, ha ricordato “la valenza dell’attività svolta al PalaAngeli e l’importanza dell’aggregazione sociale e sportiva giovanile, che da anni la società aquilana ha tra i suoi obiettivi principali, nel quadro della crescita e della formazione dei futuri cittadini adulti della collettività che l’amministrazione comunale ha a cuore in modo particolare, anche attraverso la diffusione della pratica sportiva”.

Nel suo discorso il primo cittadino ha evidenziato inoltre “la rilevanza del Campionato affrontato dal club e il grande seguito che si riscontra in città, rammentando l‘importante intervento che la municipalità ha riservato all’impianto di Sant’Elia, destinatario di un rilevante progetto di ampliamento inserito nel quadro di quelli strutturati nel Pnrr, con i lavori che a breve saranno cantierizzati”.

Il presidente Roberto Nardecchia, a nome del club, ha regalato al sindaco la maglia ufficiale con la quale il team sta affrontando questo difficile Campionato ringraziandolo “per la sempre calorosa vicinanza” e presentandogli la squadra, “che ha come sempre una miscela di caratterizzazione tra giovani provenienti dal proprio floridissimo vivaio (ben 9 su 15 componenti la rosa usciti dal settore Minibasket e Giovanile societario) e elementi di esperienza provenienti anche d’oltreoceano, in un mix di forza e atletismo che nelle intenzioni dello staff del PalaAngeli potrebbe regalare tante soddisfazioni ai numerosissimi appassionati che affollano ogni domenica il Palasport di Sant’Elia”, dichiarando che “l’anima della nostra attività è sempre stata quella di dare attenzione e trasmettere passione ai ragazzi, accoglierli fin da quando sono molto piccoli ha consentito a noi di crescere come società, e a loro di crescere con valori importanti e con un attaccamento alla maglia e alla città incredibile”.

“Il risultato della prima squadra è importante: genera passione, attenzione, vicinanza anche da parte degli sponsor, ma l’obiettivo è e resterà sempre la creazione di una condivisione di valori e quello di continuare ad alzare l’asticella, anche con l’implementazione continua delle attività offerte ai ragazzi, per far si che tutto sia collegato e parte di un progetto più ampio e non espressione di momenti legati al raggiungimento di una singola tappa”.