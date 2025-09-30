NUOVO BASKET AQUILANO: PRESENTATA LA SQUADRA DI SERIE B INTERREGIONALE

L’AQUILA – Presentata questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo Margherita all’Aquila, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi e dell’assessore alla Sport Vito Colonna, la formazione del Nuovo Basket Aquilano impegnata nel difficile Campionato di serie B interregionale e inserita nella Conference Sud Italia, che nelle due Division raggruppa tra prima e seconda fase formazioni di Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, annoverando società storiche del panorama cestistico italiano, roster di altissimo livello e città di grande rilevanza nazionale.
All’appuntamento erano presenti gli atleti del team, con il presidente Roberto Nardecchia e rappresentanti dello staff dirigenziale, il coach Federico D’Addio, oltre che consiglieri comunali cittadini e appassionati.
Il sindaco, si legge in una nota, ha ricordato” la valenza dell’attività svolta al PalaAngeli e l’importanza dell’aggregazione sociale e sportiva giovanile, che da anni la società aquilana ha tra i suoi obiettivi principali, nel quadro della crescita e della formazione dei futuri cittadini adulti della collettività che l’amministrazione comunale ha a cuore in modo particolare, anche attraverso la diffusione della pratica sportiva”.
L’assessore allo Sport ha portato la vicinanza dell’amministrazione comunale e ricordato “sia il forte impegno della Giunta verso le attività sportive rappresentate nell’occasione dall’imponente impegno del Nuovo Basket Aquilano, sia i prossimi lavori coordinati dal Comune e rivolti all’ampliamento dell’area del PalaAngeli Prosolidar”.
Il presidente Roberto Nardecchia, a nome del club, ha regalato al sindaco e all’assessore la casacca ufficiale recante il logo L’Aquila Capitale della Cultura 2026, con la quale il team affronterà questo difficile Campionato esportando il nome del capoluogo in tutt’Italia, ringraziando entrambi “per la sempre calorosa vicinanza dell’Amministrazione”.
Presentando la squadra ha aggiunto: “come da tradizione ha una miscela di caratterizzazione tra giovani provenienti dal proprio floridissimo vivaio e elementi di esperienza nazionale e provenienti anche d’oltreoceano, in un mix di forza e atletismo che nelle intenzioni dello staff del PalaAngeli potrebbe regalare tante soddisfazioni ai numerosissimi appassionati che affollano ogni domenica il Palasport di Sant’Elia”.
“L’anima della nostra attività è sempre stata quella di dare attenzione e trasmettere passione ai ragazzi, accoglierli fin da quando sono molto piccoli ha consentito a noi di crescere come società, e a loro di crescere con valori importanti e con un attaccamento alla maglia e alla città incredibile. Il risultato della prima squadra è importante e partecipare a un Campionato di così alto livello genera passione, attenzione, vicinanza anche da parte degli sponsor, ma l’obiettivo è e resterà sempre la creazione di una condivisione di valori e quello di continuare ad alzare l’asticella, anche con l’implementazione continua delle attività offerte ai ragazzi, ne fa fede il record di squadre iscritte quest’anno ai campionati federali, ben 9 oltre i 6 gruppi del Settore Minibasket, per far si che tutto sia collegato e parte di un progetto più ampio e non espressione di momenti legati al raggiungimento di una singola tappa”, ha concluso.
