NUOVO BASKET AQUILANO SCONFITTO IN CASA DALL’ISERNIA: MA RESTA IN TESTA ALLA CLASSIFICA

L’AQUILA -Prima sconfitta casalinga per i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano che cadono sul parquet del PalaAngeli per opera della Fortitudo Isernia (61-77)e non approfittano della possibilità di volare a + 4 sulle immediate inseguitrici, Amatori Pescara e Roseto 20.20, vittoriosa nell’anticipo di sabato proprio contro i biancorossi adriatici.

Una gara condizionata purtroppo dal brutto infortunio alla caviglia per il play uruguaiano Marcelo Nessi, uscito dopo soli due minuti e ora a forte rischio per il big match di sabato prossimo sul campo del Roseto.

I ragazzi di Zubiran sono comunque apparsi sottotono e dopo i primi 10 minuti equilibrati, hanno praticamente inseguito Isernia (onore alla caparbietà dei molisani che hanno meritato la vittoria) fino alla fine, innervosendosi per non riuscire a trovare come sempre la via del canestro (bassissime le percentuali anche di tiri aperti), incaponendosi in scelte affrettate e giocando con un’intensità difensiva diversa da quella cui avevano abituato un pubblico che anche ieri sera ha provato in ogni modo a sostenerli e incitarli, rispondendo all’iniziativa societaria dei mini abbonamenti in modo entusiasmante e mandando ancora una volta sold out il PalaAngeli.

Nel team aquilano amarezza, ma voglia immediata di ripartire in palestra con il lavoro e preparare al meglio l’incontro di Roseto, penultimo del girone di ritorno prima dell’inizio delle 9 giornate finali della seconda fase.

Nuovo Basket Aquilano: Nardecchia M. Aristotile 4, Nardecchia N., Nessi 3, Caldarelli , Miconi, Tuccella, Gatta 10, Antonini 6, Cecchi 19, Cicivè 2, D’Ambrosio 17.

Isernia : Guzzon 6, Indelicato 12, Compagnoni 15, Batalskyi 6, Sasnaukas 14, Doglio, Tsonkov 16, Mottus, Russo, Raicevic 8.