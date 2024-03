NUOVO BASKET AQUILANO, SERIE B INTERREGIONALE: BIG MATCH AL PALAANGELI CONTRO IL CIVITANOVA MARCHE

L’AQUILA – Quarta e ultima giornata di andata del Girone Playout oggi, domenica 23 marzo, con il match di cartello del Girone Playout della Conference Centro Italia tra il Nuovo Basket Aquilano ed il Civitanova Marche, al momento nelle prime due posizioni della fase finale di un campionato che si è dimostrato di alto livello tecnico tattico e che sta appassionando tantissime piazze storiche italiane.

Un Girone Playout a otto formazioni che al momento vede proprio il Civitanova Basket guidare la classifica con 14 punti, con il Nuovo Basket Aquilano a 12, Mondragone a 10, Ancona, Roseto e Pescara Basket a 8, e Isernia e Grottaferrata che chiudono il lotto a quota 6.

Al termine delle otto giornate dei Playout le ultime due retrocederanno in Serie C, la terz’ultima spareggerà con la terz’ultima della Conference Sicilia-Campania-Calabria-Puglia-Basilicata, con le altre 5 che manterranno questa difficile categoria.

Alle ore 18:00 al PalaAngeli Prosolidar si affronteranno due squadre reduci da incontri dall’esito opposto nella scorsa giornata della poule conclusiva del torneo: i biancoblu di coach D’Addio hanno lottato con caparbietà sul campo del Roseto 20:20, perdendo solo nel finale una gara che li aveva visti in vantaggio anche di 15 punti nei primi due quarti, una prestazione che seppur non supportata dai due punti, ha dato ulteriore consapevolezza del proprio valore al gruppo: di contro i marchigiani hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva in questi prime tre gare, superando alla sirena finale di un punto, sul proprio campo, i laziali del Grottaferrata.

Il Nuovo Basket Aquilano si presenta con assoluta determinazione all’incontro, consapevole che un successo, oltre a far agguantare i marchigiani in testa al Girone, consentirebbe di affrontare con maggiore tranquillità le ultime quattro gare poi restanti, regalando serenità ai tantissimi appassionati sportivi del capoluogo che anche nell’ultima giornata sul campo del Roseto hanno seguito in massa la squadra.

Il Nuovo Basket Aquilano chiama a raccolta gli appassionati cittadini, chiedendo loro di trasmettere la consueta passione e il forte calore sempre dimostrato dagli spalti ai ragazzi che scenderanno sul parquet per difendere con i denti una categoria così importante e prestigiosa per l’intera città!