NUOVO BASKET AQUILANO, SERIE B: TERZA VITTORIA ESTERNA CONSECUTIVA ARRIVA CONTRO IL SAN NILO

GROTTAFERRATA – Arriva sull’ostico e tradizionalmente difficile parquet per tutti del San Nilo Basket Grottaferrata la terza vittoria esterna consecutiva in Serie B Interregionale per il Nuovo Basket Aquilano, impegnato ieri sera nella settima giornata di un torneo sempre più appassionante, che continua a dimostrarsi di grande spessore e livello tecnico, oltre che coinvolgere piazze e società storiche del basket italiano nelle 6 regioni coinvolte nel Girone F della Conference Centro Italia.

Per il Nuovo Basket Aquilano un successo che rinfranca tutti dopo la sconfitta casalinga con il Palestrina e che dimostra la validità di un roster allestito in estate per figurare in maniera dignitosa e segnare con orgoglio il ritorno di una squadra aquilana dopo 30 anni in cadetteria.

Una gara preparata molto bene in settimana dal team di coach D’Addio, che aveva lavorato sia per poter sfruttare al meglio le proprie peculiarità non ancora totalmente espresse e sia per contenere una squadra, come quella del Grottaferrata, composta da individualità molto importanti e da giocatori esperti e di categoria.

Una dimostrazione di forte consapevolezza nei propri mezzi che fa ben sperare i tifosi del PalaAngeli Prosolidar, anche ieri in tantissimi sugli spalti del palasport laziale, e che attendono ora la prima vittoria casalinga dopo le gare giocate con le prime tre formazioni del campionato (Virtus Roma, Supernova Fiumicino e Palestrina), allestite per puntare alla promozione nella categoria superiore.

Un match quello di ieri, giocato con grandissima determinazione e accortezza tecnico/tattica, in grande equilibrio nei primi due quarti, chiusi sul + 1 per gli aquilani, e caratterizzati da continua alternanza nel punteggio e tentativi da una parte e dall’altra di allungare sempre prontamente bloccati da entrambe le difese.

Il terzo quarto ha deciso sostanzialmente la gara, un parziale di 29-15 per il Nuovo Basket Aquilano che ha finalmente potuto esprimersi in velocità, la dote principale da sempre del team, aggredendo tutto il perimetro, facendo la voce grossa ai rimbalzi (41-31 il computo finale) e avendo punti e sostanza da tutti gli elementi scesi in campo.

Quarto periodo in pieno controllo per i ragazzi del capoluogo abruzzese che gestivano i 10 minuti finali rintuzzando ogni tentativo di rimonta dei locali, portando a casa due punti preziosissimi per la gioia finale dei propri appassionati accorsi a Grottaferrata.

Si torna in campo ora a L’Aquila domenica 12 alle ore 16:00 (gara anticipata su richiesta degli ospiti) per affrontare una Esperia Cagliari pericolosissima e reduce da una grande prova, seppur sfortunata, offerta ieri contro la Virtus Roma, vittoriosa solo di due negli ultimissimi secondi: una formazione, quella sarda, da prendere assolutamente con le molle in un incontro che potrebbe dare, oltre che la prima gioia casalinga, una posizione di classifica sicuramente ambiziosa!

San Nilo Grottaferrata 66 – Nuovo Bk Aquilano 80 (21-16, 35-36, 50-65)

San Nilo Grottaferrata: Chiminello, Permon 14, Villamaina, Ridolfi 18, Reali 13, Mazzocchia, Spinosa 5, Oliva 14, Brenda, Proietti 2, De Nicola.

Coach: Busti

Nuovo Bk Aquilano: Miconi, Nardecchia N. 3, D’Ambrosio 12, Caldarelli, Nardecchia M., Cicivè 13, Provenzani 19, Antonini 2, Tuccella 12, Cecchi 17, Caridi 2.

Coach: Federico d’Addio, Ass.: Luca Di Sabbato.