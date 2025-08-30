NUOVO BASKET AQUILANO: STAGIONE DA RECORD CON 15 SQUADRE, 9 TORNEI FEDERALI E TANTI GIOVANI

L’AQUILA – Sarà una stagione da record per la pallacanestro cittadina quella aperta dal Nuovo Basket Aquilano. Il club del Pala Angeli si presenterà al via con ben 15 squadre già formate, numeri davvero entusiasmanti che testimoniano l’alto impegno da uno staff societario cresciuto tantissimo nel tempo e animano da decine tra allenatori, istruttori, preparatori atletici e fisioterapisti, medici, settore commerciale e amministrativo, dirigenti a vari livelli e una propria televisione che quest’anno produrrà la diretta con mezzi sempre più professionali delle gare di SERIE B e una trasmissione infrasettimanale in cui si parlerà a tutto tondo di basket, con tanti ospiti ad animare il salotto.

Un impegno imponente anche a livello logistico, con la partecipazione a ben 9 campionati federali, tra cui 2 seniores come appunto la difficile SERIE B Interregionale, che vedrà il Nuovo Basket Aquilano impegnato nella prima fase tra Sardegna, Campania e Lazio per poi unirsi a Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, e per la prima volta anche la DR2 Promozione, da disputare con i tantissimi ragazzi di un settore giovanile sempre più florido e numeroso. A questi si aggiungeranno due Campionati di ECCELLENZA (Under 17 e Under 15), tre GOLD (Under 19, Under 14 e Under 13) e due REGIONALI (Under 19 e Under 14).

Senza dimenticare le sei squadre di un Settore Minibasket da sempre fiore all’occhiello del club. Una stagione impreziosita dalla partecipazione a decine di appuntamenti nazionali ed internazionali di alto prestigio a livello giovanile e nelle giornate di SABATO 13 e DOMENICA 14 dal classico appuntamento di metà settembre con il Trofeo Internazionale degli Angeli – Memorial Fausto Nardecchia che vedrà la partecipazione degli austriaci del Vienna United (Bundesliga 2, la seconda lega d’oltralpe) e di tre squadre di SERIE B interregionale: la Tiber Roma, il Vasto Basket e i padroni di casa. Uno staff imponente a seguire le centinaia di ragazzi tutti i giorni in campo in una struttura ormai diventata piccola e non più sufficiente per tutta l’attività da svolgere, con una organizzazione logistica di alto livello tra le tante trasferte da affrontare non solo con i tre pulmini societari, ma anche con aerei o treni….

Le parole del presidente Roberto Nardecchia: “C’è soddisfazione in tutti noi nel vedere crescere di anno in anno un club che ormai è diventato un riferimento nazionale, e nello stesso tempo c’è la gioia nel constatare come tutti gli sforzi sempre più evoluti si sposino con il poter offrire ogni anno a centinaia di ragazzi aquilani la possibilità di fare sport e maturare esperienze diverse in un ambiente sano e sereno, coniugando come sempre il divertimento con la possibilità di apprendere che uno staff competente e professionale mette in campo tutti i giorni.”