NUOVO BASKET AQUILANO SUPERA L’AMATORI PESCARA E RESTA DA SOLO IN VETTA AL CAMPIONATO

L’AQUILA – In una partita che verrà ricordata a lungo dagli appassionati sportivi aquilani il Nuovo Basket Aquilano fa suo il big match di C Gold tra le due squadre capoliste e mettendo in campo un grande cuore e orgoglio supera 84-79 dopo un tempo supplementare l’Amatori Pescara in un PalaAngeli grondante di entusiasmo.

Una gara giocata in modo spettacolare dalle due squadre, sicuramente di livello superiore per pathos, intensità, livello tecnico delle giocate e grande lavoro tattico dei due staff. Una gara giocata punto a punto per tutti i 45 minuti, con gli aquilani che hanno rintuzzato la partenza veemente dei pescaresi nel primo quarto, giocando a loro volta un secondo pazzesco per intensità e chiudendo il primo tempo 38-30. Grande terzo quarto invece dell’Amatori che rimontava tutti lo svantaggio colpendo con precisione chirurgica dall’arco dei tre punti e arrivando al trentesimo in testa di uno.

Quarto periodo da brividi con il team di casa che non sfruttava un più 6 a due minuti dal termine e si faceva raggiungere sul 72 pari. Overtime di una intensità pazzesca e spinti da un pubblico caldissimo che non ha mai smesso di sostenere i propri atleti con entusiasmo commovente, i ragazzi di coach Zubiran mettevano tutto in campo, ogni singola energia residua per mantenere imbattuto il PalaAngeli e la tripla del pivot D’Ambrosio a pochi secondi dalla fine chiudeva sostanzialmente il match: due punti indiscutibilmente meritati per quello che si è visto sul parquet e la grande voglia di vincere trasmessa a tutti dai biancoblu e legittima l’esplosione di gioia finale di tutti i presenti, che hanno chiamato più volte a gran voce i ragazzi al giro di campo finale.

Prossima gara sabato sul parquet del Teate Basket Chieti. Nuovo Basket Aquilano – Amatori Basket Pescara 84-79 dts (19-25, 38-30, 51-52, 72-72) Nuovo Basket Aquilano: Santomaggio, Nardecchia M., Aristotile 3, Nardecchia N., Nessi 19, Caldarelli 2, Miconi, Antonini 4, Tuccella 3, Cecchi 22, Cicivè 16, D’Ambrosio 15. All.: Zubiran, Ass: Gioia Amatori Basket Pescara: Toma, Peres M, Tinto 8, Serafini 17, Pierucci 16, Mazzarese 6, Suvak 7, Rota, Caggiano 2, Origlia 16, Pichi 7, Peres F. All.: D’Addio, Ass. Di Iorio e Di Nardo.