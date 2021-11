NUOVO BASKET AQUILANO, VENERDI’ PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE AGONISTICA

L’AQUILA – Venerdi 5 Novembre, alle ore 11:00 presso la Sala Rivera della Residenza Municipale di Palazzo Fibbioni, si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione agonistica del Nuovo Basket Aquilano e della partnership tra il club del PalaAngeli e Sanofi, title sponsor della prima squadra militante nel campionato di Serie C GOLD.

Parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore allo Sport, Vito Colonna, Roberto Nardecchia, presidente del Nuovo Basket Aquilano con una rappresentanza degli atleti e dello staff societario e Alessandro Casu, direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito.

Per la società cittadina, impegnata quest’anno in un campionato di alto profilo tecnico e spettacolare quale la quarta serie nazionale, ed inserita nel distretto Abruzzo-Marche-Molise-Umbria, la consapevolezza di aver al fianco una realtà di assoluto livello internazionale e radicata da tempo nel territorio aquilano, a testimonianza del riconoscimento dei risultati agonistici e della mole dell’attività svolta, anche attraverso manifestazioni e tornei europei e nazionali, a favore del movimento cestistico e sportivo cittadino e della popolazione giovanile aquilana, cui da sempre il Nuovo Basket Aquilano si pone come riferimento per valori etici e sportivi.