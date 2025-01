NUOVO BASKET AQUILANO: VITTORIA AL “PALA ANGELI”, SUPERATA VICE CAPOLISTA STELLA AZZURRA VITERBO

L’AQUILA – Con una prova di un’intensità raramente vista a queste categorie, i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano superano nettamente, in un PalaAngeli strapieno, la vice capolista Stella Azzurra Viterbo, conquistando la quinta vittoria consecutiva in un Campionato di SERIE B Interregionale che a tre giornate dal termine della prima fase sta regalando emozioni a non finire per il suo andamento incertissimo e per l’alto livello delle squadre partecipanti.

Di seguito la nota completa.

Davanti a un roster importante come quello viterbese, con diverse pedine reduci da tanti campionati a livello superiore, tra cui la pericolosissima bocca da fuoco costituita dal capo cannoniere del campionato, il cecchino croato Ivan Begic (22, 3 punti di media partita per lui) e l’esperto pivot Vittorio Visentin, i ragazzi di coach Barilla hanno dato tutti insieme cuore, voglia di vincere e intensità per 40 minuti.

Già dalla palla a due la fame e la volontà di continuare a correre verso i playoffs dei ragazzi hanno fatto la differenza e anche quando gli ospiti, producendo il loro massimo sforzo, hanno provato a ricucire la gara sul finire del primo quarto, nel secondo e’ ripartito un treno che si è fermato solo alla sirena, per un 91-65 finale da bocca aperta!

Con la vittoria di ieri tre squadre a pari punti al quinto posto, Nuovo Basket Aquilano, Palestrina e Stella Ebk Roma, ma tutto è ancora aperto, per un finale di prima fase che i tantissimi appassionati, che a fine gara hanno letteralmente chiamato i giocatori alla passarella conclusiva, si attendono possa sorridere e proiettare il club del PalaAngeli nel raggruppamento Playoffs per la promozione!

Nuovo Basket Aquilano- Stella Azzurra Viterbo: 91- 65 (20-18, 48-27, 66-45)

N.B.A: Bologna, Compagnoni 5, Spasojevic 12, Nardecchia, Alfonsetti, Nardecchia N. 4, Vigori 9, Ciccarelli 13, Tuccella 18, Cecchi 15, Ferretti 15.

All’.: Barilla, Ass.: Di Sabbato

VITERBO: Moretti 16, Velimirovic, Bertini 5, Meroi, Visentin 8, Taurchini, Albenzi 6, Casanova, Begic 16, Fokou 14.

All.: Fanciullo