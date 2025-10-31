NUOVO BONUS MAMMA IN ABRUZZO: SANTANGELO,”GIUSTO SUPPORTARE TUTTE LE DONNE”

L’AQUILA – “Nel 2025 una donna non deve continuare a scegliere tra lavoro e maternità. Il nuovo Bonus mamme, rifinanziato dal Governo, va proprio nella direzione del permettere a una donna di portare avanti contemporaneamente la propria vita lavorativa e familiare. – Questo il commento dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, sul nuovo Bonus mamme – È importante sottolineare anche che le destinatarie sono sia le lavoratrici dipendenti che le autonome e le professioniste, perché è giusto che tutte abbiano le stesse opportunità”.

Il Bonus, che vale 40 euro mensili per l’intero anno 2025, spetta a tutte le mamme lavoratrici, con almeno due figli, e con reddito da lavoro (non il complessivo) del 2025 non superiore a 40 mila euro. Come spiegato dall’INPS nella circolare 139 di quest’anno, se la domanda sarà presentata tempestivamente, ovvero entro la finestra temporale di 40 giorni, fino al 7 dicembre, il pagamento arriverà a Natale, altrimenti entro febbraio dell’anno prossimo se presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026.